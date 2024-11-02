黃耀輝／修正財劃法 扭轉垂直失衡

八十八年廢省，財政收支劃分法（財劃法）同步修正，是我國財政「垂直失衡」的分水嶺。主計總處的政府收支淨額表顯示，「扣除政府間補助等重複收支數」後，中央淨收入占比，由廢省前的不到六成，暴增至七十三％以上，持續了廿六年，一一四年更高達七十五點四％。以致地方財政惡化，地方自治倒退。

因此，財劃法修正的重點，就是「把統籌稅款的餅做大，補助款維持在當前水準」，讓地方政府淨收入占比接近四成，回復民國八十七年廢省之前的狀態。

六月的公聽會上，財政部的書面報告承諾「擴大統籌稅款規模」。所有地方政府都表示入不敷出，最大的共識就是擴大統籌稅款規模，但補助款不能減少。多數學者也認為應先解決垂直失衡，再論地方間的水平分配。藍白立院黨團提出修正草案，並要求財政部提出相對版本。

然而財政部口是心非，召集縣市開會故意只討論分配指標，重施「中央一毛不拔，讓地方互打」的故技，果然莊翠雲部長就以「地方沒有共識，不應為修法而修法」敷衍了事。還講「求快貿然通過，將會造成更大爭議」；「收入劃分，應考慮中央與地方事權與支出是否對應」；「如僅釋放財源，會影響中央在國防、社福及重大建設，並排擠對地方的補助」；「怕地方支出浮濫，影響地方財政紀律」等似是而非的理由，實有必要嚴以駁斥。

眾所周知，憲法第十章劃分中央與地方的權限，明確將國防、外交等涉外或全國一致性質者（例如全民健保、勞保），歸屬中央立法並執行事項，並未因八十七年修憲、廢省而增加中央的政務負擔。財劃法也是依憲法的權限劃分而定，反而上次修訂讓中央多拿走了十五％的淨收入，廿五年來讓中央從地方手中多拿了至少十兆的收入。

財政部根本就是占了便宜還賣乖，還好意思用減少補助來威脅地方，也難怪行政院長卓榮泰說「現在的財劃法是最好的版本」，既得利益者整碗捧去的嘴臉，暴露無遺。

更可怕的真相是，支出浮濫，破壞財政紀律的，並非地方政府，而是中央政府自己。蔡政府八年稅收超徵一點八兆，結果就超花在二點六兆的特別預算，支出年增率高達六％，是經濟成長率的一點七倍，難怪蔡英文曾說：「我（中央）花很多錢是事實，那是因為我錢很多」。

賴政府首次編列的一一四年度預算更可怕，中央稅收年增四六○○億，比地方全部稅收還多千億，以致支出暴增十六％達三點一三兆。而中央不敢改革勞保，連續撥補三七七○億；強迫納稅人為錯誤能源政策埋單，電費調漲六成之外，還撥補台電五千億，嚴重違反財政紀律。結果呢？中央債務累積達六點八兆；地方政府則是節衣縮食，債務從一○五年的八七○○多億，降至目前的六三○○億。

既然中央集錢就亂花錢，建議藍白立委一定要齊心協力，將財劃法修正列為當前急務。第一步就是將中央集錢的至少十％，用於擴大統籌稅款規模；並明訂補助款總額，不得低於一一二年度水準。垂直失衡改善，確保所有地方政府收入都增加之後，分配指標和公式就交由財政部訂定，相信必可獲致簡單、公平、合理的結果，實現民進黨最愛講的財政轉型正義。（作者為台北商業大學財稅系教授）