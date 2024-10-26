詹文男／小心！AI詐騙就在你身邊

小時候最常聽大人告誡的話就是「小心匪諜就在你身邊」，而隨著人工智慧（AI）的迅猛進步，這句話可能要改為「小心！AI詐騙就在你身邊」。筆者可不是隨便說說，那天好友老謝就跟我分享他差點被騙的經歷。

有天老謝接到一通陌生電話：「這裡是戶政事務所，我是X科長。剛有人用你的證件來申請戶口名簿，這人您認識嗎？」老謝當然不認識。對方告訴老謝，因懷疑有詐，其已通報警察局「備案」，待會會有一位警員來和你聯繫！幾分鐘後，一位自稱員警來電說，有人冒用證件申請戶籍謄本，通知該派出所備案，其親切詢問老謝身分證是否還在身邊？

老謝找到身分證後，員警就說應該是有人偽造證件來申請。員警好心的說，由於老謝住在台北，可能不方便南下，建議用電話錄音備案。老謝不疑有他，就同意錄音。就在錄音問答之間，該員警聽到老謝家有敲打聲音，問其為何有雜聲？老謝回覆，因為對面大樓正在施工。此時，老謝的太太突然問：你「確定」他是警察嗎？老謝此時突然清醒過來，覺得有「詐」，就直接告訴該員警，會直接到附近轄區派出所備案，對方才草草結束「電話錄談」。

事後老謝去查戶政事務所電話，進一步確認是否有X科長？果然查無此人！而為何要錄音備案，除了收集更多個人資料外，也在收集你的「聲音」，之後就可透過AI創造出更多的「音檔」。這也是為何在備案錄音時，對方一直問為何有敲打聲？有旁人談話聲？因為有雜音就無法完整乾淨的收錄你的聲音。

老謝的經歷提醒我們，隨著科技的進步，詐騙手法也愈發細緻，尤其是利用AI的影像與聲音技術做偽造，讓詐騙變得更難以識別。從戶政事務所的假電話到錄音備案，詐騙集團不僅利用人們對政府相關機構的信任，還進一步透過錄音來收集聲音資訊，以便進一步使用AI生成偽造的聲音檔案進行更多詐騙。

今年年初，總部設於英國的知名工程顧問公司Arup香港分公司就發生一起AI詐騙，犯罪集團運用虛假聲音和圖像，導致香港員工受騙，損失金額高達八億元新台幣。

根據報導，詐騙集團事先從網上搜集該公司英國總部高層的面部和聲音，透過AI深偽技術，將詐騙分子換上多名公司高層的面貌和聲音，再按劇本預製高層發言短片，繼而以總部財務長名義發出釣魚信件，邀請香港分公司員工參加視訊會議，聽取機密交易匯款指令，香港職員不疑有他按照指令匯款，直至向總部查詢時始知受騙。

面對這些不斷翻新的詐騙手法，我們必須提高警覺，對任何涉及個人資料的電話保持質疑，也不要輕易在電話中提供私密資訊或同意錄音。同時，也應確認所有聯繫的真實性，才能有效保障自身安全與權益。政府也應廣為宣導，讓更多的民眾不再受騙！