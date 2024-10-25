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丁予嘉／老一輩的價值觀

聯合報／ 丁予嘉（經濟學家）

二戰之後出生的嬰兒潮（一九四六至一九六四），最年輕的，現在都已經滿六十歲了，年長的也快八十歲了。嬰兒潮的上一代，大多經歷戰火的洗禮，科技進步緩慢，更沒有改善生活品質的應用，刻苦耐勞、任勞任怨、不怨天、不尤人。嬰兒潮承襲了老一輩的美德，勤奮、孝順、誠實、求真求是。嬰兒潮世代沒有戰爭，科技進步迅速，應用科技更是明顯且大幅改善生活品質，自來水、供電到戶、家用電器、汽車、通訊設備等，這二點七億的人，成長在經濟高速增長的時代，儘管不是人人富貴，但是，整體而言，累積了大量的財富，堪稱歷史上最幸運的一代。

嬰兒潮除累積了大量財富之外，在精神層面上，也積累了深層的底蘊，不論是文學、音樂、電影、流行時尚，都有至臻巔峰，難以撼動的經典。我的觀察是，所有的這些累積，都是建立在求真求是的基本功夫上，沒有光采絢麗的外表，沒有離經叛道的故意，更沒有膚淺的用詞與包裝，踏踏實實的基本功，按部就班地，成就出偉大的作品。嬰兒潮世代，尊重、承襲老一輩的價值觀，讓人類幾千年的演進，展現難得的燦爛。

嬰兒潮的兒女們，在優渥的生活環境下成長，享受著老一輩勤奮的果實，然而，可能是經濟的發展接近飽和，不再是一路向上；可能是老一輩的身心健康狀況太好，加上功力深厚，屆齡不退，擋著下一世代的交替。久而久之，新世代的年輕人不得不尋求多元價值，不得不放棄基本功的長期訓練，轉而耽溺在短暫、膚淺的快樂。長此以往，緊緊相連（back to back）的兩個世代，嬰兒潮與嬰兒潮的下一代，產生了許多嫌隙，甚至是對立。這樣的現象，在人類歷史上，不曾發生過。正因為如此，新世代對老一輩的價值觀，不但不尊重，更談不上承襲。

現在的學生，對學問不求甚解，因為網路的無遠弗屆，資訊取得極為方便，年輕人的知識，圖廣而不圖精，這也不能太過責怪，畢竟，新世代的小孩是在這種環境長大的。然而，必然的趨勢是，整個社會充斥著只知皮毛、花拳繡腿、基本功不扎實的年輕人，更令人悲哀的是，這群人卻毫不自知。我確切的知道，許多音樂系的學生，要求老師給他／她又難又大的曲子，去參加比賽，殊不知基本功的指法還未學會，就想一步登天，整個曲子彈得坑坑巴巴，渾然不知其意境，卻還洋洋得意。

中華職棒，是台灣棒球的最高殿堂，球員都是一步一腳印地努力上來的。比賽打完，硬是要來個綜藝節目，找來影視歌星加上啦啦隊，吹捧比賽的ＭＶＰ，這種看似讓買票進場看球的球迷，有多重饗宴，值回票價，但，其實是糟蹋了球員的努力與付出。時日久了，球員追求的價值，就只有那短暫綜藝式的膚淺。在台灣，一艘外來小艇，可以長驅直入到淡水，卻大言不慚地奢談國防；跨年倒數晚會，低俗的表演，連偏鄉小鎮都不放過，卻哭喊著下水道工程預算不夠。

重視與宣揚老一輩的價值觀，是上行下效的。社會的上層、政府的高官乃至於為人父母的，要戒慎恐懼、如履薄冰、以身作則，把老一輩的價值觀，勤奮、孝順、誠實、求真求是，踏實地傳給下一代！（作者為經濟學家）

價值觀 嬰兒潮 老一輩

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