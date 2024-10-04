黃齊元／爭取國際空間，引發台海危機

最近新加坡前駐聯合國大使馬凱碩來台，參加地緣政治高峰論壇演講時表示，當前全球地緣政治情勢極其險峻，好比充滿瓦斯的房間，只要一點火即會全面引爆，提醒台灣一定要低調、謹言慎行，絕對不要推動台獨。

馬凱碩曾任聯合國安理會主席，在聯合國長達十年，為資深外交官，深切了解大國外交運作。他警告台灣政府若逼迫全世界選邊站，只會讓各國更靠攏中國，因為「一個中國」是當今共識，沒有人會為了討好台灣而得罪中國，「這就是地緣政治的現實」。

馬凱碩認為當前賴政府挑戰聯合國二七五八號決議內容，主張決議並未提到台灣所以台灣與中國無關，是過於政治天真，不可能成功。中國是聯合國常任理事國、有否決權；全世界大部分國家包括全球南方，均站在中國陣營。他建議台灣應維持現狀，不宜貿然行事。

民進黨認為北京扭曲聯合國二七五八號決議，打壓我國際空間。美國副國務卿坎伯在國務院作證時表示，二七五八號決議被北京用來辯稱台灣聯合國地位不合法，但他也同時釐清美國對台政策仍受中美三個聯合公報指引。

講白了，這是民進黨積極推動台獨的手段，走向法理台獨、戰略清晰。聯合國秘書長曾表示，台灣只是中國的一省；如果台灣有權參與國際組織，那是以什麼身分？賴總統說，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的意義。政府當前動作主要目的，是要讓國際社會承認台灣獨立合法地位。

這種作法極其危險。美國在台協會前理事主席卜睿哲最近表示，美台應竭力避免讓中國領導人認為戰爭是唯一選項，而關鍵就在於民進黨政府必須表明無意追求法理獨立。現在台灣仗勢美國挺台而採取冒進政策，可能讓解放軍師出有名、以遭受挑釁為由進犯台灣，美國不可能為此協防。

在同場論壇上，國安會前秘書長蘇起表示，台灣問題已成為引爆中美軍事衝突的扳機。雖然大陸一再強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，但目前兩岸非但無溝通，台灣甚至以「新兩國論」強調主權獨立，未來可能淪為中美博弈下的棋子、喪失自主性。

歷史總是不斷重演。當年俄國一再警告烏克蘭不要逾越紅線，但烏國置若罔聞、導致戰爭。現在烏國力圖反敗為勝，竟要求以長程武器攻打俄國，俄國對此已強烈警告，未來可能引發第三次世界大戰。以色列用呼叫器爆炸突襲黎巴嫩，中東戰火升溫，美國除供應武器外，只是袖手旁觀。

中國大陸現在以逸待勞、一動不如一靜。中國是俄國重要夥伴，也是中東許多國家盟友，反觀美國面對戰情失控、動輒得咎。可確定的是，美國總統大選後情勢將更混亂，大陸不會坐視台獨行動升級，可能伺機出手，取消台灣農產品關稅優惠只是前菜！

美國拚命塞武器給台灣，代表其警覺危機已升高，但又不願也無力捲入台海衝突。現在戰爭型態已改變，未來AI和無人機是主角，搭配科技和經貿戰爭。全球「地緣政治」轉成「地緣經濟」鬥爭，中國在許多領域已超越美國。

賴總統最近發表「台灣的全球願景」，強調與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，打造「民主晶片」，與民主國家共同發揮威懾的力量。令人擔憂的是，全世界民主聯盟正在崩解，沒有理念、只有利益，曾來台的英國前首相特拉斯就是例子，我們何時才能醒悟？

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）