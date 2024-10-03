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劉大年／白熱化的美國總統選舉

聯合報／ 劉大年

美國總統大選對全球政經情勢影響重大，目前雖然多數民調顯示民主黨賀錦麗領先，但差距非常有限；再加上支持川普選民通常較不表態，即使略居優勢的民主黨也憂心二○一六年當時民調一路領先的希拉蕊．柯林頓，最終被川普逆風翻盤的歷史重演。

雖然選舉仍充滿變數，但在美國主要是以州為單位，普選票勝出即全拿選舉人票，由選舉人制度決定總統的獨特制度下，綜合各方民調，目前已經有四十三州及首都華盛頓幾乎已大勢底定，但是雙方均未達到勝選門檻，將由其他七個搖擺州決定最終結果。

這七個搖擺州可歸類於「鋼鐵帶」的賓州、密西根州及威斯康辛州；以及屬於「陽光帶」的北卡、喬治亞州、亞利桑那州及內華達州。鋼鐵帶為美國製造業重鎮，民主黨較占優勢，但在「外包」趨勢下，美國製造業機會流失海外，鋼鐵帶成了「生鏽帶」。在二○一六年川普以美國優先，在美國生產，推動製造業回流的政策下，在鋼鐵帶三州險勝，而在二○二○年拜登則成功翻盤。

傳統上共和黨在陽光帶居優勢，但在近年來人口結構變化下，共和黨不再獨霸，在二○二○年川普只在北卡勝出。例如亞利桑那州及內華達州毗鄰民主黨大本營加州，近年來吸納不少加州移民，因而也影響到選舉結果。

雖然選舉結果難測，但最終將由這些搖擺州極少數的關鍵選民所決定。而另一點可確定的是美國更加走向兩極化，在二○二○年選舉雙方全力動員下，約多出三千萬人投票，投票率創百年新高下，雙方各贏廿五州。不過拜登勝出的廿五州，GDP約占全美百分之七十，民主黨雖在都會區大勝，卻在鄉村大幅落後，美國呈現M型極端社會。所以拜登在選後提及必須努力經營鄉村地區，也主張「包容性」成長；但並沒有什麼成效，美國反而更加走向對立。

對於台灣而言，最關心的應是選後美國的經貿政策動向，以及對兩岸關係的影響。無論誰勝選，均將經濟安全等同國家安全，美國對中國大陸的制裁均會加碼，美中對抗升高。兩位候選人主要差異在對其他國家的政策，川普認為全世界都虧欠美國，主張對美國所有進口品加徵關稅，對全球總體經濟影響深遠。另外川普只關注回流美國，並不支持「近岸外包」，例如主張對由墨西哥進口的產品再加碼關稅，也會影響到台灣的供應鏈布局。

避免兩岸發生衝突，仍會是美國對兩岸政策的立場。美、中領導人在過去四年共會談七次，每次均觸及台灣問題，雙方均重覆說明本身不可踰越的紅線，預計此趨勢不會改變。不過可預期在川普強烈主張「使用者付費」下，會要求所有盟友更多付出；台灣更要小心，川普最近受訪已明白提到，台灣軍費應提高到GDP百分之十。（作者為中經院區域發展研究中心主任）

川普 美國

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