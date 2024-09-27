陳國樑／續延爛戲！當沖降稅應三年落日

十六世紀的西班牙王國統治範圍廣大，除了歐洲，還涵蓋了美洲、非洲和亞洲的部分區域，因此，不論何時，總有領土處於白晝中。西班牙國王卡洛斯一世曾經霸氣道：「在朕的領土上，太陽永不落下。」然而，在台灣，卻因為「理盲」與「濫情」，使得租稅優惠，永不落日。

一○五年，國際資本市場黑天鵝充斥，全球股市狂瀉，台股也冷颼颼，量能創十五年來新低。為振興股市，當時的行政院長林全裁示，上市與上櫃股票當沖交易證交稅減半，稅率從千分之三，降至千分之一點五；修法通過後，一○六年四月廿八日開始施行，為期一年。

一○七年減稅到期前，新法條早就已經「攢便便」，不僅將減稅優惠期間一口氣延長了三年八個月又三天、至一一○年底，還擴大減稅交易的範圍。此其為當沖降稅的「一延」。

一一○年，為因應疫情，各主要國家央行持續採行超寬鬆貨幣政策，所釋放出之超額流動性，大多進入金融市場，造就全球股市榮景。台股自然也不遑多讓，大盤指數狂飆，股民樂翻天；相較於疫情下百業蕭條、紓困振興預算不斷追加的社會實況，有如兩個「平行時空」。

然而，正是在這麼一個「『股市』酒肉臭，路有凍死骨」的背景下，行政院不顧各界反對，大剌剌地於八月通過當沖降稅續延三年、至一一三年底。此其為當沖降稅的「二延」。

本月十二日，行政院會又再通過《證券交易稅條例》部分條文修正草案，計畫將當沖交易證券交易稅減半措施，再續延三年，直到一一六年底。如果草案順利過關，將會是當沖降稅的「三延」；原本預計一年的優惠，經過一延、二延、三延，硬生生被拉長、合共期間超過十年。

根據修法草案總說明，當沖降稅「已達成提升證券市場交易量能及流動性目的」；按此，租稅優惠政策既已達成目的，就沒有存在的必要，本當落日。讓人傻眼的是，說明竟然話鋒一轉，隨即以「為維持證券市場交易動能」以及「減低證券市場不確定性」為說詞，要修法再延三年。

有關市場交易動能，財政部與金管會每每指出當沖降稅政策實施後，台股交易量持續增加，但此一關聯，根本無助於說明兩者間因果關係。根據嚴謹學術研究結果，一○七年當沖降稅措施的第一次延長，對於市場流動性，就已經無法帶來交易量進一步增加的激勵效果。

至於所稱減低市場不確定性，更是不知所云。實證證據顯示，當沖降稅所付出的代價之一，是增加價格的波動，加劇市場不確定性。

在與國際證券交易市場的比較上，財政部於一一○年通過之《延長調降當日沖銷交易稅之稅式支出評估報告》所引用數據，顯然與事實不符。根據該報告書第十一頁，美國、歐洲、日本等國，當日沖銷交易比重「分別達五十二％、六十％、七十％」。事實是，歐洲國家證券交易市場當日沖銷交易比重，並不及美國；而根據東京證券交易所之自行研究估計結果，當沖交易的交易值占比約為廿％。

建議對案：當沖交易證券交易稅減半措施分三年落日；明年維持減半之稅率、第二與第三年分別提升千分之○點五，一一七年開始，恢復正常稅率。

（作者為政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任）