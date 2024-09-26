丁予嘉／金磚國家支付系統

美國第卅七任總統尼克森，世人對他的印象，應該只剩下「水門事件」的竊聽醜聞，他因扛不住巨大的壓力，於一九七四年黯然辭去總統大位。他是美國有史以來，唯一在總統任期內辭職的。絕大部分的人提起尼克森，不是嗤之以鼻，就是謾罵不屑。其實，相隔半個世紀來看，他對美國後來的超強霸權，居功厥偉。

一九七一年，尼克森毅然決然帶領美國退出布列敦森林體系，放棄金本位的國際貿易協定。那個年代，世界動亂，又來了個影響鉅大的石油危機，尼克森與沙烏地阿拉伯簽署了一項重要協議，美國保證沙國安全，條件是石油交易必須用美元買賣，沙國獲得的美元，要投資在美國國債。這就是有名的「石油美元」（petrodollar）協議，從此奠定了美元為儲備貨幣的地位，國際間貿易與支付，沒有美元是不行的！

據媒體報導，金磚國家支付系統將於今年十月上線。這是一個獨立於現有、美國主導的SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統。俄烏戰爭發生後，美國及其盟國制裁俄羅斯，將其主要銀行踢出這個協會，凍結俄羅斯數家銀行的資產，高達六千億美元。這幾年的中美惡鬥，武力上，可能兩敗俱傷，但是，在金融上，中國根本不是美國的對手。中、俄兩國，當然還有其他不願受美國擺布的盟國，都在努力尋找並建立SWIFT以外的系統，以脫離可能受到的欺壓。

媒體在報導這個議題上，常用「終結美元霸主的地位」來形容金磚國家的支付系統。其實，這件事不是這麼簡單的。中、俄都在發展自己的系統，誰也不願意屈服於對方，更何況，有多少國家願意參加？用什麼幣別清算？往來的金額有多大？國與國、銀行與銀行之間，其間的信任，都需要時間磨合。看起來，美元霸主的地位，還要當好一陣子，除非CBDC（央行數位貨幣）能快速發展。

SWIFT系統，成立於一九七一年，總部位於比利時的布魯塞爾。成立之初，做為全球金融報文傳送服務，系統有效率又節省成本，旋於次年制定銀行跨境轉帳相關指令，之後即被廣泛運用為跨國交易的金流平台。SWIFT真的很強大，全世界幾乎沒有任何一國不是它的會員，只要是跨國的交易， 小到你匯款買個小禮物、匯錢給子女的學費，大到企業間購（出）貨的給付、國際貿易中的經常帳、資本帳，都經過它，目前，每天經過SWIFT的交易量超過五兆美元。

曾幾何時，這個中立的跨國機構，竟淪為大國角力、經濟制裁的工具。二○一二年，美國為更有效、更全面性的制裁伊朗核武擴散，將伊朗所有的金融機構踢出SWIFT系統，賣了石油，買家願意付錢，卻匯不進去，造成伊朗經濟成長由正轉負，吃了好幾年的苦頭。SWIFT總部在比利時，遵守歐盟法律，理論上不需理會美國的制裁條款，但是，在美國的壓力下，SWIFT總裁也不得不承認「這是史無前例的」。二○一八年，美國又以同樣的手法，再次對伊朗下毒手，之後，還有北韓、俄羅斯。真的是，拳頭大，啥都可以做。

金磚國家，或是不認同美國的，想去美元化，完全可以理解，只是由美國主導的全球規則，布局綿密，霸道得很，不易擊破。倘若，新的清算支付系統，仍然依附於SWIFT架構，我敢斷言，絕對不會成功！運用區塊鏈、央行數位貨幣等新科技，方有成功之機。（作者為經濟學家）