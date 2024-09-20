劉大年／電動車：全球貿易戰新焦點

最近全球電動車市場非常不平靜，主要是中國大陸電動車席捲全球，美國及歐盟紛紛展開反制。美國先在其通膨削減法中提供購買電動車補貼，但排除中國大陸，引發中國大陸不滿，在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下控告美國，最近並要求成立小組來判定。拜登政府在五月也宣布對中國電動車加徵百分之一百關稅。川普更主張除了對中國進口車課徵懲罰關稅外，還要對由墨西哥進口中資企業投資生產的電動車課徵額外關稅；川普甚至揚言要對所有由墨西哥進口電動車加徵關稅，以落實「美國製造」的政見。特斯拉因而暫緩在墨西哥投資，也影響到已經打入特斯拉供應鏈，在墨西哥布局的台灣企業。

歐盟則是對中國電動車展開補貼調查，在認定中國電動車接受政府補貼後，開始課徵平衡稅，引發中國不滿而上告WTO。同時期中國大陸也對歐盟烈酒、豬肉，及乳製品進行反傾銷調查；大陸宣稱是獨立個案，但歐盟則認為大陸是借機報復，貿易糾紛有擴大的趨勢。

美國及歐盟主要論點是中國政府大量補貼電動車，在其國內需求不足產生過剩產能下，以低價行銷全球，形成不公平競爭。中國大陸一概不承認補貼，並指責美國、歐盟使用歧視性措施，不但違反國際經貿規範，制裁價廉物美的中國電動車也與全球推動節能減碳背道而馳。

另外最近加拿大也加入戰局。加拿大根據其國內法，對由中國大陸進口電動車加徵百分之一百關稅；中國大陸除了指責加拿大歧視性措施外，也透過WTO控告加拿大。

未來在大陸電動車繼續行銷全球下，貿易制裁措施就不會平息。雖然透過WTO爭端解決機制來解決貿易爭議，但在爭端解決機制功能不全下，最終結果可能是勝方雖然在法理上得到伸張，但敗方也不會調整其措施，WTO還是無力約束；各國還是會回到各自援引經貿反制措施，以維護自身利益。

近年全球車輛產業發生重大變化，電動車重要性不斷上升，而中國大陸快速崛起，成為全球電動車最大生產國、消費市場，以及出口國，自然成為各國貿易制裁的對象，對中國電動車課徵高關稅成為普遍貿易政策。另外，在節能減碳的趨勢下，發展電動車也成為各國産業政策重點，一些開發中國家對於吸引電動車外人投資，特別是中資也有期待，但也會擔心中國電動車囊括市場，如何權衡成一大考驗。例如最近土耳其為吸引中資，宣布在土國投資的中國車廠，可以豁免原先土耳其對中國大陸進口電動車百分之四十的額外關稅。政策宣布之後比亞迪立即宣布在土耳其投資設廠，此種上世紀盛行的「跳躍關稅」的外人投資又再度復活，也使得全球電動車競爭更加白熱化。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）