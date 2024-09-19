黃齊元／霸權、主權、民權，從世界看台灣

最近賴總統在接受媒體專訪時表示，中國不是因領土關係才想侵略台灣，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權」，接受九二共識就等於讓渡台灣主權。

賴總統提到霸權概念。過去世界霸權乃美國專利，特別在科技領域，但近年逐漸弱化，中國是否為霸權？習近平最近在「和平共處五項原則」發表七十周年紀念大會表示，所有國家一律主權平等，不能以大欺小，不要干涉別國內政，反對把自己意志強加於人，反對強迫別國選邊站；這代表大陸認為自己和美國霸權不同。

中國提倡「建設人類命運共同體」，美國則力保霸權，以金融和科技形成壟斷。哈佛大學政治權威奈伊表示，中美都應學習分享權力，而非嘗試凌駕對方；他認為說好中國故事最好方法，就是讓中國參與世界公共事務，如氣候變遷。

已故哈佛政治大師杭亭頓也曾指，中國領導人普遍相信美國有意「領土上分裂中國、政治上顛覆中國、戰略上遏制中國及經濟上阻擾中國」。簡言之，美國不允許被中國超越，今天世界很多矛盾即源於此，未來只會更嚴重。

全世界許多國家認同台灣民主價值，但也尊重一個中國前提。美國在台協會處長谷立言表示，美中透過對話，持續管控兩國分歧。美國國家安全顧問蘇利文最近與習近平會談，重申不支持台獨，中方新聞稿更提到不支持兩個中國、不支持「一中一台」。這正是賴總統強調的主權，也是衝突核心。

實力決定一切，中國和全世界發展關係，廣度超過美國。北京剛舉辦中非合作論壇，有五十多國參與，習近平倡議「中非命運共同體」，強調中國與非洲占世界總人口三分之一，將攜手推進「十大夥伴行動」。

半導體展期間，許多人談「主權AI」和「AI代工」。台灣不了解的是，美國不會容許台灣成為半導體或AI霸權；英特爾衰敗給美國深刻教訓，未來不會允許類似情況發生。中國早就了解美國陰謀，全力走自己的路，成就科技自主。

台灣政治正在走鋼索。民眾黨主席柯文哲被羈押，賴總統整肅從黨內同志開始，再瞄準在野黨，這只是開始。對照大陸領導人掌權過程，兩岸有異曲同工之妙。最近國家通訊傳播委員會前委員透露，執政黨以國家機器控制媒體、輾壓對手。隨著台灣逐漸走上極權專制，在野黨民主制衡功能式微。

國外關切台灣政黨政治，立委擴權曾引起外媒指責台灣違反民主；如今民眾黨落難，外媒有無關切政治平衡？大陸很清楚，不管歐美或台灣執政黨怎麼說，中國統一政策從未改變、不會隨之起舞，時機到了自然會有所行動。

全世界政黨最近有許多輪替，孟加拉執政十五年女總理哈希納因民眾示威暴動，被逼退逃亡印度。她父親是孟加拉國父，當年因為政變全家遭滅門，只有哈希納和其妹妹倖存。她過去被稱為國家經濟轉型設計師，但近年來作風日趨獨裁，才會導致政變。民主倒退似乎已成宿命與魔咒，台灣也不例外。

大陸最近開放陸客至馬祖，並恢復台灣部分地區文旦柚輸入。市場是大陸王牌，從馬斯克到豐田無人放棄。展望未來，大陸持續推動兩手策略，政治上和民進黨脫鉤、孤立台灣，經濟上促進兩岸民間交流，看似矛盾，其實手法日益純熟。

在台灣，民權最無力、主權也是幌子，真正的未來，要看中美霸權如何演變！（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）