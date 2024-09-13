徐遵慈／東南亞半導體產業的展望與局限

東南亞國家在美中地緣政治衝突升溫後，成為全球供應鏈移轉及「去風險化」的最主要對象，被視為美中大國競爭下最大受惠者，近年更紛紛提出半導體產業戰略與行動計畫，然除新加坡、馬來西亞外，其餘國家欲加入「半導體供應鏈俱樂部」，仍有資金、技術、基礎建設、水電、人才等諸多挑戰，部分評論認為東南亞將晉升全球半導體供應鏈中心恐過度樂觀。

地緣政治、大國角力、以及新冠疫情後全球「晶片荒」衝擊等，正促使全球供應鏈重組的浪潮進入東協六國（新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南）。在美歐日等國政策支持下，東南亞發展半導體產業的前景備受關注。美國拜登政府在二○二二年四月提出「友岸外包」戰略，宣示加強與墨西哥、拉美國家及亞洲如越南、印度等理念或價值相近國家的供應鏈合作，以降低對中國的依賴，同年十月宣布擴大對中國出口管制，更造就新近一波半導體供應鏈進入東南亞。

根據東協外人直接投資（FDI）統計，二○二一年流入新建半導體廠房、設施的投資金額達一九○億美元，占東協流入外資比率從前一年不到百分之一驟增至百分之廿五。歐美日台等大廠紛紛設廠或擴廠。

在東南亞國家中，星馬兩國早自一九六○、一九七○年代即致力發展半導體產業，至今已在全球供應鏈中扮演重要角色；菲律賓亦在一九七○年代吸引美商設立封裝廠。泰國與越南因電子、資通訊產業快速發展，疫情後陸續提出半導體策略，希望吸引外資打造本土半導體聚落，同時降低未來可能遭遇供應斷鏈的風險。東協最大經濟體印尼因擁有豐沛鎳礦，亦不願落於人後，最近宣布將從關鍵礦產建立半導體產業。

這些國家已在半導體貿易中扮演一定角色，二○二二年星、馬半導體出口分別達一千二百億及七百八十六億美元，菲、越、泰、印尼出口金額亦成長至二百八十九億、一百三十三億、九十三億、與五十二億美元。

在進口方面，越南進口金額自二○二○年起超越馬來西亞，成為東協第二大半導體進口國，顯示其消費性電子、資通訊產業快速擴張，半導體需求強勁。

新加坡是東協中半導體供應鏈最完整的國家，涵蓋IC設計、晶圓生產及封測產業，近年除聯電宣布擴產外，世界先進亦將以合資模式前往設廠。馬國政府於一九七二年在檳城成立第一個自由貿易區，吸引國際大廠進駐，二○二二年慶祝發展半導體產業五十周年，檳城已成為半導體產業重鎮。越南快速崛起的製造業及政府積極吸引「新世代」投資，鎖定高科技、電動車、再生能源、半導體等以推動產業升級與綠色轉型。二○二三年九月美越建立全面戰略夥伴關係，宣示加強雲端運算、半導體、AI、關鍵礦物合作。

東南亞推動半導體產業風起雲湧，但除新加坡外，人才、水電、基礎建設、技術、資金、法制整備等均是挑戰，且當前跨國企業合作布局重點僅限於人才培育、銷售設備、以及建立封測廠房。整體來說，東南亞欲晉升全球半導體供應鏈中心仍有一段長路。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）