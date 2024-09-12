陳國樑／課稅大海嘯：暴衝的預算案稅收

剛剛出爐的明年度中央政府總預算案，除規模擴增、歲出金額首次突破三兆元這個嚴峻的里程碑外，還有一個「大驚奇」—課稅收入的暴衝。

一一四年度中央政府總預算案課稅收入，金額編列二兆七七四○億元，相較於今年度，增加四七五○億元、成長率超過了廿％；印象所及，課稅收入如此「海嘯」般地驟增，在過去中央政府總預算案的編列，前所未見。弔詭的是，在預期經濟成長放緩、也沒有任何增稅措施的情形下，何以中央政府稅收會有將近半兆元金額、如此大驚奇式的成長？難不成國稅局「磨刀霍霍向豬羊」，準備大開「殺戒」？非也！這個現象，從三個面向解讀。

首先，過往中央政府課稅收入系統性低估，而今進行一次性的「校正回歸」。編列預算案時，課稅收入的刻意低估，結果就是實徵數大於預算數，造成「稅收超徵」。事實上，一○三至一一二年度，除一○九年度因疫情因素外，稅收連年超徵；一一一年度中央政府課稅收入（尚不包括特種基金），甚至出現了離譜的「天文超徵數」四○○二億元。

按此，總預算案課稅收入驟增，正是坐實了過去對於財政與主計單位，稅收預測「人謀不臧」的指控。

第二，預算之編列，收入必須等於支出；總預算案之收入，七至九成來自課稅收入。因此，當政府需要花更多的錢時（歲出愈多），在避免舉債或移用以前年度歲計剩餘的情形下，最可行的財源就是課稅收入；愈高的課稅收入，也代表著政府可以同時編列愈多的歲出預算。

按此，賴清德政府在政權移轉後，編列第一本中央政府總預算案，課稅收入的驟增，凸顯的是新政府急於展現政績的心態。令人憂心的是，政府收入，分毫盡是民脂民膏，政府支出的成長與規模的擴大，是否確實能達成效率，還是只是埋單政治人物競選支票？

第三，財政紀律的提升。直到十多年前，財政部對於稅收超徵，雖然不至於敲鑼打鼓，但消息發布，或多或少都還帶著點「喜洋洋」的味道；表示稅捐稽徵單位執行預算有功，實徵淨額數高過目標的分配預算數。但這其實是非常嚴重的錯誤認知。

由於當年度超徵的稅收，並未納入該年度預算，只要在支用上合法，財政與主計單位「斟酌損益」，可以有極大的行政裁量空間；這是不折不扣的財政紀律破口。蔡政府後期多次的發券與普發現金，以及各種天女散花式的撒幣政策，包括目前仍在執行中、金額高達三八○○億元的「疫後特別預算」，都是稅收極度超徵的產物。

按此，一一四年度中央政府總預算案課稅收入的巨幅成長，是財政數字管理的強化。據悉，財政部在稅收預測模式的精進上，也確實付出了不少的努力；除了邀請學者專家參與、成立稅收預測精進小組外，也委託專業單位進行稅收預估模型的建立。

綜上三個面向，各自有不同的角度，明年度總預算案課稅收入的驚奇成長，如果是財政紀律的提升，這當然是好事、有助於財政永續；但如果是預算極大，則應受最嚴厲的譴責。可以確定的是，一一四年度絕對不會再次出現離譜的數千億元稅收超徵數字。（作者為政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任）