劉大年／建構關鍵礦物總體政策

近年來在全球環境劇變下，強調供應鏈安全的重要性大增，而其中以確保上游關鍵礦物的穩定來源備受重視。事實上，以往對於關鍵礦物，通常是泛指石油及天然氣，主要是因為上世紀中東地區戰爭動亂，曾引發三次石油危機而導致石油價格飆漲重創世界經濟，確保能源安全成為各國政策的重點。

而在產業多元化、科技發展以及綠色轉型的需求下，關鍵礦物的範圍也更加廣泛。雖然各國對於關鍵礦物的認定不盡相同，但若生產所需的關鍵礦物來源出現問題，後續生產活動將受到影響；若無以為繼而產生斷鏈，更會直接危及一國的經濟安全。

特別是在地緣政治衝突加深下，將關鍵礦物做為籌碼，做為貿易對抗甚至經濟脅迫的工具的情況層出不窮。中國大陸在稀貴金屬產量及精煉技術領先全球，為了反制西方國家的經貿制裁，曾多次限制稀土等關鍵礦物出口，使得國際供給不足而價格高漲。雖然中國大陸強調是為確保穩定供給以滿足國內需求，並沒有經貿報復或是其他因素，但實施動機仍然受到其他國家的質疑。

除了中國大陸之外，俄羅斯在若干關鍵礦物亦居全球重要地位，也成為西方國家制裁的目標。不過與中國大陸情況不同的是，各國是為了切斷俄羅斯金流而對俄羅斯實施貿易禁運，不再向俄國購買關鍵礦物，所以必須尋找其他替代的進口管道。

基於此，各國均根據己身產業需求，盤點國內所需關鍵礦物對外依賴狀況；若有過度依賴的情況，則必須多管齊下，除了積極尋求其他進口來源外，也會擴大國內開採規模以降低風險。美國、日本及歐盟甚至還制定專法，以落實推動關鍵礦物穩定來源的政策。

在以往無論是多邊或是雙邊國際經貿協定中，甚少觸及關鍵礦物的相關議題，主要還是以穩定石油供給為主。例如日本與印尼及汶萊的自由貿易協定（ＦＴＡ），即包括確保石油及天然氣來源的能源專章。

而近年來關鍵礦物成為國際場域討論的重點，例如在二○二三年七大工業國（Ｇ７）發布的「廣島宣言」，即強調建立關鍵礦物的合作機制。另外美國等主要國家亦紛紛對外結盟，特別是與擁有關鍵礦物資源的國家合作，並簽署關鍵礦物協定，確保穩定來源降低風險，以彌補傳統自由貿易協定之不足，成為區域經濟整合的一大特色。

台灣目前產業對關鍵礦物需求，多集中在含礦半成品或零組件，主要是用以加工組裝電子元件。未來應有效掌握關鍵礦物供需，並建構關鍵礦物的行動方案，除了分散進口來源以確保多元供應外；並應以台灣產業在供應鏈下游的製造優勢做為籌碼，推動關鍵礦物的國際合作及結盟，以強化產業供應鏈之韌性。（作者為中經院區域發展研究中心主任）