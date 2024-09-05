黃齊元／中美勢力消長對台灣的影響

今年美國總統大選，兩黨候選人均提到戰爭，但台灣並非焦點；川普認為第三次世界大戰迫在眉睫，范斯喊「不要讓孩子上戰場」，賀錦麗表達對巴勒斯坦支持。但很清楚的是，除了半導體外，台灣重要性降低，美國保台未來可能變成條件交換。

台灣最危險的時刻是明年初。假如川普當選，由於台灣不願提高國防預算或交保護費，川普可能轉跟中國談交易；若賀錦麗當選，美國可能有內亂，賀也很難應付國際危機，對大陸而言是施壓台灣最好時機。

台灣民眾不僅對大陸冷感，對世界也無感。中共軍機圍堵台灣力度增加，美國要求台灣全力備戰，台灣被排除在許多國際組織外，溫水煮青蛙是現在進行式。

台灣只有事態嚴重才會有感覺。長榮酒店遭大陸抵制，迫使集團聲明認同九二共識、反對台獨；陸企積極全球布局，對台商供應鏈造成壓力；中國和歐盟制定全球碳排標準，碳稅衝擊排山倒海而來。台商即使遠離大陸，仍需在全世界面對中國。

避免戰爭已成美國兩黨共識，不管俄烏、以哈戰爭，最終均會走上談判，台海也不例外；但很可能不會有戰爭，美中直接交易。美國出賣台灣早有先例，越戰時期美國為了想撤軍，和中國談條件；中國協助美國結束越戰，美國同意外交承認從台北轉向北京。大國只關切自身利益，小國往往被犧牲。

中國全力在各方面縮小與美國差距：從電動車、手機、航太到奧運，沒有硝煙的戰爭加速全球版圖重組。華為新一代晶片功能不遜於輝達；亞馬遜爭取中國賣家以因應低價電商衝擊；近期電玩「黑神話：悟空」熱賣，說明中國軟實力已達世界級。

美國抵制中國，反而刺激大陸加速發展自主科技、打造自己生態系，「新質生產力」即為代表。大陸由於市場大，即使沒有國際市場也可存活。

在內需不振情況下，中國全力以出口拉動經濟，從低價商品轉到科技產品，流向全球；因為內捲嚴重，所以價格極有競爭力。各國雖以關稅防堵，但現實是打不死的敵人會更強大，「中國製造」變成「中國世界製造」，影響全球經濟。

以汽車業為例，去年全球銷售全面下滑，但比亞迪逆勢成長百分之四十，排名躍居全球第七，第二季海外銷量增長三倍。美國在智能戰領先，但綠能低碳領域被中國完封。未來戰爭不限於軍事，戰場遍及全球，對外交孤立的台灣不利。

美國靠「深度」競爭，追求尖端技術。但中國以「高度」整合生態系，以「廣度」布局全世界，用「速度」搶占市場、調整策略，再透過「反深度」瞄準低價市場。中國製造現已提升為中國智造、中國創造；世界需要中國，不管是進口商品或設立工廠，形成「黑神話：無恐」。

戰爭沒有贏家，以色列雖然強，但經濟大幅衰退、企業大量倒閉。歐美國家已修正戰略，不再強調圍堵中國，努力避免戰爭。台灣一直局限於「信任供應鏈」，路只會愈來愈窄；未來全球超限戰，中國在很多方面已追上甚至超越美國。

全世界正在改變對中國的態度。美國副國務卿坎貝爾呼籲與中國謹慎共存、摒棄敵對思維，建立開放、穩定的合作關係。義大利雖退出「一帶一路」，總理梅洛尼訪陸重建關係。長榮聲明反映台灣企業心聲，希望兩岸不要有戰爭、共存共榮。

當今全球格局已改變，正視大陸崛起事實，台灣才能勇敢走向世界！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）