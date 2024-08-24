黃齊元／產業落後，美國如何反敗為勝？

最近美國為了支援俄烏戰爭，被迫解除中國無人機管制，但大陸卻宣布開始管制、對美反制裁。這說明當今世界很多科技不能沒有中國，剛結束的奧運，中國黑科技也大行其道。

美國總統大選競爭白熱化，賀錦麗異軍突起、後來居上。一般認為川普討人厭但能幹，賀錦麗有人緣但能力普通。未來三個月還有很大變數，賀若當選，美國恐發生內亂，對中共來說是可乘之機。總而言之，不管誰當選對台灣都是風險。

美中競爭未來焦點是半導體，關鍵在台灣。最近英特爾財報崩壞，股價暴跌三分之一，很多人質疑美國政府如何救？英特爾還有沒有救？假設川普當選，答案可以預測，只需用華爾街投資銀行家思維沙盤推演，不必從政治角度思考。

英特爾不只是一家公司，它代表一個產業，是美國國力象徵，因此美國會用產業政策保護它。做交易最重要原則是要創造價值，並連接目前生態系核心價值來源；台積電和晶圓代工當然是答案，因此重組產業一定要從此出發。

英特爾希望重新布局晶圓代工，與台積電一決高下。問題是不管從技術、製造及生態系，英特爾或美國都不可能超越台灣。如果用傳統管理手段換執行長或出售晶圓部門，將無濟於事，重點在於美國不能把價值核心讓台灣掌握，他們做不做得起來另當別論。

打不過就加入，美國可能會參與台積電經營；其實現在美國已可掌控台積電，只要重組董事會。美國是科技霸權，沒什麼不能做，過去要求台積電交出營業資料、命令荷蘭和日本不准賣設備給中國，都是先例。但這樣太難看，應該會遵循公司治理。

較佳作法是分拆英特爾晶圓代工部門，另外成立一家「美積電」，遠過特殊目的公司入股台積電，和英特爾部門合併，未來再併格羅方德，整合晶圓代工產業。台積電目前市值不到九千億美元，美國政府投九百億美元即可成為第一大股東，大股份用借款或由政府擔保。對美國而言，這個交易可重塑產業秩序，降低地緣政治風險。

類似作法早有人做過。新加坡政府曾將特許半導體賣給中東，與美超微分拆的晶圓代工部門合併，打造晶圓代工「三哥」格羅方德。二千年時新加坡電訊欲併購香港電訊，結果李嘉誠次子李澤楷成立特殊目的公司，藉中資貸款蛇吞象併購香港電訊，成為今日盈科數碼動力；美國想救英特爾，這就是解方。

美國有兩次重組重要企業資產經驗，第一次是奇異，將其分拆成三家公司；第二次是最近波音，引進新執行長。奇異已重整成功，波音仍水深火熱。

但中國絕不會容許美國全盤控制台積電，寧可發動戰爭。如果照美國某眾議員建議炸毀台積電，贏家是中國，因為其技術落後。較佳方案是美中談交易，共治台灣，中國尊重美國老大地位，美國容忍中國崛起，而台灣和台積電就是籌碼。

最近美國「外交事務」期刊，點出對台灣的認知謬誤，認為美國無需大動干戈保台。作者表示台灣沒那麼重要，美國軍隊不應將其作為主要焦點。該文建議，美國只需賣武器給台灣，雖不足以阻止北京登台，但至少台灣不再是美國負擔，反而成為中國巨大消耗，在全世界將顧此失彼。這好比俄羅斯攻打烏克蘭後果，美國認為中國會三思。

台灣對美日想法過於天真，以為遇到盟友，卻不知別人自私考量，現在應該是「夢醒時分」！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）