劉大年／台灣申入CPTPP挑戰高

加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是國內朝野少有的共識，也是歷任政府追求的目標。台灣在二○二一年九月廿二日正式申請加入CPTPP，較中國大陸晚六天申請，當時申請時機也曾引發討論。然而申請後今年已經進入第四年，目前並沒有重大進展。

台灣申入CPTPP進度不前，主要是因為CPTPP過去一直以處理英國入會為優先，對於其他申請案並未積極處理。英國是二○二一年二月申請加入CPTPP，是第一個提出申請的國家；CPTPP直到去年通過英國入會之後，才開始評估其他國家的申請。CPTPP目前已有中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭，以及烏克蘭等六國先後申請加入，稱得上是全球最有吸引力的自由貿易協定（FTA）。

中國大陸因素也影響到台灣的進展，中國大陸阻撓台灣的力道未曾削減，多次公開反對台灣申入CPTPP，在大陸的因素下，目前並沒有CPTPP成員官方公開挺台灣。另外，台灣也反駁中國大陸經貿體制不符合加入CPTPP的條件，CPTPP成為兩岸交鋒的另一戰場。

中國大陸申入CPTPP出乎預料之外，因為以中國大陸經貿體制，遠不及CPTPP的高標準，還不具備加入的條件。所以各國普遍質疑大陸申請的動機，是否是「玩真的」？還是只是想藉由CPTPP擴大影響力，增加對抗美國的籌碼；再加上仍有CPTPP成員對於美國重返抱持希望，要替美國先「卡位」。所以綜合而言，CPTPP內部雖有支持中國大陸加入聲音，但也有不少反對意見。

今年十一月底在加拿大舉行的CPTPP執行委員會，將討論各國申請入會案。CPTPP規定只有在執委會中以共識決通過成立工作小組，申請方才能取得後續談判資格，才算是通過加入的第一道門檻。CPTPP自視是FTA中的「黃金標準」，在先前所揭示的「奧克蘭原則」中，要求新申請經濟體必須達到協定高標準規範、歷來遵循貿易規範與承諾的良好紀錄，以及取得CPTPP既有成員的共識決同意。

過去兩岸也有均申請加入國際經貿組織的例子。例如兩岸在一九九一年同時加入亞太經合會（APEC），中國大陸與台灣在二○○一年及二○○二年先後加入世界貿易組織（WTO）。上述情況台灣得到各國支持，特別是美國的加持下可以順利加入；但參與條件則受到一些約束。例如台灣參與APEC層級的限制，以及台灣不能早於中國大陸加入WTO的條件。然而由於美國早已淡出CPTPP，台灣申入CPTPP來自美國助益會非常有限。

處理兩岸申入對CPTPP是一棘手問題，以新申請六國經貿條件而言，台灣絕對是最符合CPTPP標準，理應率先成立工作小組；但是由於兩岸情勢嚴峻，中國大陸實力不可同日而語，挾其政經影響力，阻擋台灣力度更強，因而推遲台灣的進展。在兩岸關係未改善下，台灣必須更加努力，爭取各國的支持以尋求突破。（作者為中經院區域發展研究中心主任）