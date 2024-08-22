丁予嘉／向新加坡學習

新加坡的富裕舉世聞名！但是，在台灣，很多人都不知道。根據國際貨幣基金（IMF）今年四月發布的數據計算與整理，新加坡二○二三年人均GDP高達八萬四千七百美元，名列全球第五，僅次於盧森堡、愛爾蘭、瑞士與挪威。若是用購買力平價（PPP）的算法，新加坡人均所得則是十二萬八千美元，高居世界第二。GDP的總量反映出一國的經濟實力與市場規模，人均GDP則是反映一個國家的富裕程度。人均GDP超過二萬美元的國家屬於低度發達國家，人均介於三萬到六萬美元的，屬於中度發達國家（台灣二○二三年人均所得三萬兩千美元，擠進中度發達的下緣），而人均GDP超過八萬美元則屬於高度發達國家。在高度發達國家行列中，新加坡是唯一的亞洲國家。

新加坡曾被台灣的一位粗俗高官鄙視為「鼻屎大的國家」，姑且不去談論那位夜郎自大的粗俗之人，我們來剖析一下，台灣與新加坡同為以國際貿易為主的經濟體、面積狹小、天然資源匱乏，新加坡到底做對了什麼，為什麼能臻如此富裕的境界。

開放外資、鬆綁法規，新加坡做得很徹底，不但稅率低，甚至還有補貼，大門敞開的程度，即使壓抑本國企業的發展，也在所不惜，真真切切地奉行「鯰魚效應」。台灣也有類似的做法，曾經是經濟成長的基石，雖不如新加坡徹底，也算是很成功的。

人才的培養與訓練，新加坡堪稱名列前茅。根據聯合國的人力資本指數，從零歲到十八歲能受到良好教育的機率，新加坡以○點八八，位居世界第一。國立新加坡大學與南洋理工大學，在世界大學的排名，均在亞洲之冠。台灣在人才培育上，也算優等生，只是教育政策的錯誤，廣設大學，降低門檻；教育經費占GDP比重，年年下降，導致現階段的窘境，表面上看起來是多元共生與發展，實質上，則是虛有其表，花拳繡腿。

新加坡公部門的清廉與效率，在我看來，是最值得台灣學習的！新加坡政府官員的薪水，世界排名前茅，與其說是養廉銀，不如說是菁英中的菁英，理該獲得高薪。政府基層公務員的薪水比照民間企業新進人員的最高薪資，政府更免費提供世界級的訓練機構所設計的專業課程，如此一來，當然能吸引菁英進入公部門。按新加坡政府的規定，在職五年後，必須離開，進入民間企業，歷練完整後，可自由選擇重回政府部門，或持續在民間發展。部會首長，更是公開招募，專業高薪的公營、民間企業高管，競相爭取，公平競爭，然後由總理選定、派任。部會首長的薪水，比照在新加坡的外資企業的CEO，前五名最高薪水的平均數八十％至一百％發放。這種菁英政治的結果，就是高度清廉與高度效率。

貪汙腐敗在台灣則是家常便飯，隨處可見，這當然與從小的品格教育關係最大，但是，往現實一點看，政府部門薪資水準低落，不但吸引不到人才，更誘發貪汙之念。政策的制定者，用政策圖利，手段高明，中階事務官選邊站隊，跟著吃香喝辣，底層則煎熬等待，就等著升官到位後，如法炮製。即使有些弊案繪聲繪影，尚未定罪，但是，這已經成為一種惡性循環，會傳染的，若不從根改革，何談清廉與效率！

政治是管理眾人之事。管理者，必是有品德的菁英，否則綱常悖亂，不得永續。中國歷朝歷代，為官者皆以菁英任之，然而官箴的敗壞，必以貪汙腐敗顯現，輕則民不聊生，重則國家衰亡。公部門的全面改革，刻不容緩！（作者為經濟學家）