詹文男／從張學友和鳳飛飛看粉絲經濟

好友老張從小就是流行巨星鳳飛飛的鐵粉，幾乎她的每一首歌，老張都會唱。前些日幾位朋友邀約參加「致敬帽子歌后鳳飛飛」活動，身為鳳迷的他，當然排除萬難前往共襄盛舉。現場歌迷來自四面八方，甚至有從高雄及花蓮遠道而來的鳳迷俱樂部，為的是可以聚在一起紀念已過世十二年的鳳飛飛，這種堅定的支持與懷念，可以想見當年鳳姐的魅力。

而前幾個月的張學友演唱會，同樣也吸引許多粉絲搶票聆聽。當張學友突然生病，有些場次無法演出時，許多粉絲還不願意退票，寧願等待明年的檔期，可見粉絲有多期待在現場看歌神的演出。

有趣的是在中國大陸，演唱會使用人臉辨識入場；根據報導，二○一八年張學友在大陸各地舉辦巡迴演唱會，有八十個通緝犯被入場閘門設置的監控系統辨識出來，當場遭到逮捕，張學友也因此得到了一個「逃犯剋星」的稱號。一個流行歌手，竟然讓通緝犯甘冒被捕的風險進場感受其魅力，可見粉絲有多死忠。

也因為忠實粉絲的力量，其不僅願意花時間和金錢去支持，還會因為偶像的存在而找到共同的話題，形成一個有凝聚力的社群，難怪在社群媒體蓬勃發展的今天，各界都在努力的拓展粉絲經濟。

基本上，從鳳飛飛及張學友的個案，我們可以看到粉絲經濟的幾個特點：首先是情感的連結，對於如老張這般的鐵粉群來說，鳳飛飛不僅僅是一位歌手，她的歌曲和形象早已融入其生活和回憶中，成為他們生命的一部分。其次是自發性和互動性，正如老張參加的「致敬帽子歌后鳳飛飛」活動，透過社交媒體平台進行宣傳和交流，粉絲的互動不僅增強了活動的參與感，還使得整個社群更加緊密。

最後，粉絲經濟更展現了商業潛力。以張學友六十+巡迴演唱會為例，從二○二三年六月開始的巡迴演出，至今年六月止，已演出將近場，帶動了演唱會相關的經濟活動。

基本上，粉絲經濟所以能夠成型，有其深刻的社會和心理因素。一是歸屬感和認同感，對於許多粉絲來說，支持偶像不僅是個人愛好，更是一種身分的象徵。透過參與活動，找到志同道合的朋友，形成了一個支持和鼓勵的社群。

此外，偶像的形成往往也反映了社會價值觀的變遷。鳳飛飛的成功，不僅在於她的音樂才華，更在於她所代表的積極向上的形象和不懈努力的精神。這些品質在粉絲心中引起了強烈的共鳴，並成為他們追隨和模仿的榜樣。

然而，粉絲經濟也面臨一些挑戰和問題。例如，過度的商業化可能導致偶像形象的扭曲，而粉絲之間的競爭和內部矛盾，也可能影響整個社群的穩定和凝聚力，尤其支持不同偶像的粉絲之間，衝突與霸凌也常造成社會問題。因此，如何平衡商業利益和粉絲需求，維護健康的粉絲文化，也是未來「粉絲經濟」發展的重要課題。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）