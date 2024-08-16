黃齊元／全球連環風暴，激發冷戰新局

最近全球發生許多大事，包括川普遇刺、拜登退選，中國促成巴勒斯坦陣營和解、支持其建國。澤倫斯基態度軟化、願意和談，以色列總理內唐亞胡赴美商談停戰、但和黎巴嫩真主黨衝突卻又升高。

這有幾點重要意義：首先是拜登打造的地緣政治格局將瓦解，全世界不再走向多邊聯盟；其次是美國態度迫使烏克蘭和以色列認清現實；再者中國大陸國際地位進一步提升；最後黑天鵝和灰犀牛不斷出現，使國際局勢更加緊繃。對於台灣而言，不論誰當選美國總統，恐怕均非好事；川普很可能出賣台灣，而賀錦麗缺乏外交經驗，可能無法應付複雜國際局勢。

台海現狀已經改變，美國和中國大陸均假設最壞情境，唯有台灣仍停留在最佳情境、維持現狀迷思中。其實不需等到年底美國總統選舉，現在已可以從軍事、經濟和科技三方面，推測未來可能情境。

首先在軍事層面，大陸對台獨將升高反制行動，包圍台灣力度升級、沒收台灣治權。川普雖不願表明，但底牌很清楚，那就是美國只會威懾、但不願出兵；美國出兵前提，在於台灣要先作戰、能撐一段時間，美國提供武器、從旁協助。川普深知唯有不打仗、美國才能再次偉大！

台灣底牌也不難預測，我們不願也無能作戰，即使軍費預算大幅提升。在這種情況下，未來將是中美「膽小鬼博弈」，但大陸有擦槍走火準備。所謂不對稱作戰並沒有意義，戰爭不會發生，完全是大國對峙。

其次是經濟。川普表示未來對所有進口產品，將課徵百分之十關稅，中國產品更高達百分之六十。根據瑞銀估計，這將重創中國經濟成長率，從百分之五下降至百分之二點五。但大陸並非省油的燈，當今中國商品銷售遍及全球，特別是電動車，世界需要中國產品，美國可能傷到自己。

川普重要政策是減稅，全部成本約四點五兆美元，但未來十年關稅可帶進三兆美元，另外川普也會削減拜登政府「降低通貨膨脹法案」近一兆美元支出。經濟學家沒有想到的是，川普將向其他國家包括台灣收保護費，金額可能達數千億美元。

即使未來中國對台灣有所行動，美國經濟制裁效果也有限，全球國家不會放棄中國市場。大陸經濟已經很差，股市、房市下跌，內需不振，即使再差也差不到哪裡。反之，若大陸對台灣進行封鎖，全球經濟損失將高達十兆美元，何者受傷較重？

至於科技，大陸短板是半導體，台灣為關鍵。晶片已取代石油成為未來武器，台灣等於全球最大軍火供應商，川普當然不會容忍台灣掐住美國命脈，一定會逐漸調整。美國是全球科技霸權，要怎麼號令天下都可以，過去僅政策施壓台灣，未來可能從台積電股權下手。

中國是全球晶片主要市場，大陸態度很清楚，不會永遠讓美國壟斷價值鏈高端、讓中國停留在低端。美國知道中國遲早會追上來，能做的就是拖慢對方、維持霸權，並想辦法控制台灣。若有一方想整盤端去，勢必引發戰爭、兩敗俱傷；美中會各取所需，即使維持「小院高牆」。

世界大格局在變化，實力是王道，戰爭終會結束，兩岸也會走上整合，如同東西德、南北越。在全球認同一個中國前提下，台灣很難以國家身分長期存在，中美遲早會形成共識。

未來全球將進入新冷戰和超限戰，武器不再是核彈，大國博弈下動態平衡不斷調整，台灣將面臨全新挑戰！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）