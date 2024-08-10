黃齊元／倒數計時，台灣將被推向戰爭？

最近台灣推出「零日攻擊」戲劇前導片，這是一部以未來中共侵略台灣為背景的電視劇，獲得政府大筆資金補助。該劇雖然明年才上映，但已引起廣大討論。

該劇十七分鐘預告片中，雖然有些情境可能發生，但犯了幾大錯誤：

第一、該劇假設中共侵台會發生。但為何政府不能宣導如何避戰？事實上我們正反其道而行，一再強調主權獨立，被大陸認定為台獨，因此免不了將受制裁。

第二、將重心放在中共對台認知作戰上，脫離現實。大陸認為拿下台灣不是問題，真正戰爭是中美強權間彼此角力；周圍環境衝突，才是地緣政治重點。

第三、劇情未與時俱進。未來戰爭是精準作戰，最近中東戰事已可印證；透過無人機可以在特定時間、地點瞄準特定對象，予以擊殺，但編劇仍局限傳統作戰模式。大陸強調中國人不打中國人，未來不可能無目標犯台，只針對特定城市、設施、人員進行攻擊，以免傷及無辜。

第四、劇中黑道變成第五縱隊，相當離譜。好比電影「瘋狂麥斯」情節，在一個沒有法律的末日世界裡弱肉強食，即使烏克蘭也未如此。

為何在這個時間點拍攝這部電視劇？有幾種可能：

首先，演給美國看。老美希望打代理人戰爭，一直擔憂台灣缺乏作戰意志與能力，給我們再多武器也沒用。「華盛頓郵報」提到台灣年輕人當兵不踴躍、國防訓練缺乏人力與設備的雙重困境。除非台灣人自己願意作戰，美國絕對不可能送其青年為台灣而戰。

其次，向全世界求救兵。政府想對外發布一個訊息，「你們看！中共要攻打台灣了」，激起其他國家關切，進而以行動挺台。但這不切實際，因為大部分國家道義上會支持，行動上不會。

再者，對在野黨主動出擊。政府希望喚起人民抗中意識，進一步抹紅那些不願為台灣而戰的人。這樣做的反效果是，台灣人民只會跑得更快、不會更勇敢。

大陸過去主張「武統」，現在講「和統」，最有可能是「促統」。由於台灣不願主動和談，美國又在一旁慫恿打仗，因此兩岸和談情境一定是外在環境發生變化，大陸透過某些行動如封鎖海峽、施壓台灣，最後美國調停促成和解；形式不一定是統一，有可能是更緊密融合。

從烏克蘭到加薩，戰爭是人類的悲劇。烏克蘭一千萬人民流離失所，加薩成為人間煉獄。誰想發動戰爭？誰又能從販賣戰爭恐懼而受益？台灣與大陸有什麼深仇大恨？兩岸都不想戰爭，為何不能主動談和、反而要積極備戰？

兩岸一海之隔，如果戰爭那麼近，「聽海」或許能描述我們的心情：「聽！海哭的聲音，嘆息著誰又被傷了心，卻還不清醒；一定不是我，至少我很冷靜，可是淚水，就連淚水都不相信」。

以越戰為題材的電影「現代啟示錄」，男主角馬龍白蘭度死前最後的呻吟是「恐怖！恐怖啊！」，就如同這部電影根據的小說康拉德「黑暗之心」，真正恐怖還不是戰爭，而是操縱戰爭的人心！

中東戰火一觸即發，全世界處在第三次世界大戰邊緣。「零日攻擊」提醒台灣人民戰爭可能性，卻帶領我們走向思考誤區。時間將會印證，究竟我們會在天堂相聚，還是會在地獄相擁？

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）