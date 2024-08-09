劉大年／妥善處理離岸風電的爭議

最近歐盟正式在世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決機制下，控告台灣離岸風電國產化政策違反ＷＴＯ規範。根據爭端解決規定，雙方必須先進行諮商，若無法在六十天內達成雙方可接受的結果，歐盟將可以要求成立專家小組來裁決。

台灣一直標榜是ＷＴＯ的模範生，過去從來沒有被其他國家在爭端解決機制下控告，此是台灣加入ＷＴＯ第一個被告的案例，歐盟的舉動多少出乎意料之外。雖然爭端解決機制在美國川普政府時期的杯葛下，功能殘缺不全，但是對於台灣而言，本案例未來發展具有指標性的意義。

以要求外資企業購買或使用本國原料，即自製率的規定，做為核准外人投資的條件，過去一直廣被開發中國家所採用。此在地化要求，主要是希望增加地主國經濟與外資的連結，並加速外資的技術移轉，以帶動產業發展。但在一九九五年ＷＴＯ成立之後，明確規定此種以「自製率換市場」的做法不符合ＷＴＯ規範。台灣在加入ＷＴＯ之前，對汽車產業的外資，長期訂有自製率的規範，當時也成為其他國家挑戰的重點，而台灣為加入ＷＴＯ已全部取消。

根據歐盟提交的諮商請求書，歐盟認為台灣在遴選離岸風電場企業時，投標者必須對在地化自製率的程度，承諾可以達到最低要求的門檻，才能參與競標。而且在地化程度也是遴選過程中評比的重要因素，上述措施違反ＷＴＯ規範。另外歐盟也曾多次指出，為符合在地化的要求，歐盟企業為配合在地化政策下，篩選合格台灣廠商的過程中，也面臨不少困難，企業營運成本因而提高。

至於台灣的立場則為自製率的國產化政策，並非貿易保護主義，而是顧及台灣地緣政治特殊因素。在考慮國家安全的前提下，台灣必須由「穩定備援」的角度，建立符合韌性、即時及安全的供應鏈。藉由國產化建立能源自主政策，對於資源匱乏台灣的經濟安全至關重要。此與一般開發中國家，純粹為了取得技術與創造就業，所推行的自製率措施，性質截然不同。台灣並也宣稱已經逐步降低對國產化要求的比例，但台灣的理由顯然並不被歐盟接受。

離岸風電政策是台灣推動再生能源，邁向綠能經濟的重要支柱，也是優先發展的新興產業；產生的商機在在國際上備受矚目，但也引發不少爭議。藉由此次案例，台灣未來應如何修正國產化措施，並調整離岸風電的政策方向，都必須有所規畫。

最後值得注意的是，除了歐盟企業參與台灣的離岸風電計畫外，也有一些企業是來自跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）的成員，這些國家過去對台灣自製率的要求，國產化的政策並非沒有意見。台灣目前申請加入ＣＰＴＰＰ正處於關鍵階段，本案未來的發展及後續的處理也洞見觀瞻，更應該審慎行事。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）