黃正忠／一條被忽略的曲線

多年以來台灣的打房政策，總維持在造成趨跌還漲的無效狀態，無論是實價登錄、平均地權條例、囤房稅、提高豪宅認定價格，到現在的限貸令，蚊子叮牛角的結果，使房價成為人民最大痛苦指數及居住正義的社會問題。

不動產與地產開發的永續議題，與所有產業向永續轉型必須致力突破沒有兩樣，也就是必須經濟、社會、環境三者兼顧，然地產開發、建築與營造、基礎建設公共工程的設計、興建與營運，要能達到兼顧經濟、社會與環境三重盈餘的結果，卻一直不是台灣施政、產業發展與社會文化的真議題。

二○二二年三月底國發會發布淨零路徑藍圖，推出二○五○淨零轉型十二大戰略，八年九千億預算並要催出四兆民間投資。無論是電力、工業、運輸等產業卅年內都有明顯減碳的路徑，卻有一條屬於建築業的線，從二○二○到二○五○的減碳路徑上來看幾乎是變化不大。即使這中間路徑藍圖已載明二○三○公有新建建築物能效一級或近零碳建築標準；二○四○一半既有建築物更新為建築能效一級或近零碳建築；二○五○百分之百新建築物及超過八十五％建築物為近零碳建築，但這一條被忽視的線沒有產值、沒有融資餘額規模估算、沒有看到台灣基礎建設與不動產建築翻轉邁向淨零所必須到位的投資規模。

根據金管會至今年六月的統計數據，購屋貸款餘額已達十兆五千四百億元，建築貸款則突破三兆三千億，而就在我們才剛經歷凱米颱風帶來極端雨量的嚴重淹水、正在經歷不斷創新高的都市體感溫度、以及極度高溫帶來電力備載容量不夠寬裕的挑戰之際，卻未見這些已達高度警戒融資資訊的金額，與建築業向低碳淨零轉型所需的賦能資本力道相連結。換句話說，不動產為許多台灣人創造財富，帶來社會面痛苦的失衡，並與低碳淨零必要的變革斷了線。

台灣選手在巴黎奧運精彩表現令人振奮，媒體對巴黎奧運場館設施與建設也有諸多詳細報導，奧委會與主辦國法國及巴黎市均力行低碳與循環營建的原則，使用綠電與再生能源、應用回收材料、材料零廢棄、翻修取代興建以達成排碳減半目標。歷屆奧運會的規畫、建設與營運，正是循環經濟與淨零轉型的最佳典範。

根據聯合國環境署與國際能源總署的報告顯示，不動產與營造業占全球二氧化碳的排放比例高達卅九％，因此先進國家多年來大舉倡議循環營建，以零廢棄、零排放、零事故為目標，將能、資源以可回復及可再生方式納入建築與工程生命周期的設計考量。以新竹縣竹北市鳳山溪及牛埔溪水月意象景觀橋新建及景觀工程來進行分析，兩座橋總工程費近三億，鋼橋若採熱浸鍍鋅製程來取代油漆施做的防腐工程，在百年生命周期期間竟可為公部門省下近二百億的成本。

低碳淨零與循環營建是門好生意，是得好好檢視建築業這條被忽略的曲線了！（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）