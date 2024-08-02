詹文男／全民抗詐 需要三不

好友老張喜歡看電影，最近他分享幾部非常賣座的電影，讓筆者覺得很應時。一部是好萊塢男星傑森史塔森主演的「蜂刑者」（Beekeepers），劇情描述一位老太太因所有的退休金遭詐騙集團以網路釣魚方式騙走而自殺，曾經任職祕密組織「蜂刑者」的前探員（史塔森）因這位老太太的悲慘遭遇挺身而出，對這些詐騙集團展開報復，內容大快人心。

另一是改編自真實事件的韓國電影「金派特攻隊」，女主角因遭詐騙而深陷絕望的深淵，原先期望能透過警方追回贓款，但礙於公權力有限及跨國案件的複雜，遲遲無法得到實質的幫助。後來自己與友人們共同組成追緝團隊，展現小市民的勇氣。

還有一部「我不是教你詐」（Blaga's Lessons）更是令人揪心。女主角是一位七十歲已退休的孤獨教師，因被騙光了積蓄，在生活無著、苦無其他出路下，竟成了詐騙集團的車手。這部台北金馬影展推薦的保加利亞電影，獲獎無數，劇情發人深省。

老張說，從這幾部片可以瞭解，詐騙集團的猖獗並非只有台灣，各國都面臨類似的挑戰。也因被抓到的懲罰與詐騙所獲的報酬差距甚大，讓許多不法分子就算被抓也無所謂。一位朋友就說，他有位小學同學當車手被起訴，坐牢一陣子，出獄之後改個名字繼續當車手，因為投資報酬率實在太高了！

尤其隨著技術進步及企業化經營，現今的詐騙手法可謂日新月異，尤其針對弱勢和老人家下手，不僅詐騙手法有ＳＯＰ（標準作業程序），一旦犯案被抓還有律師團協助，真是令人嘆為觀止。

平實而言，打詐並不容易，需要全面性的努力與防護，就像防疫一樣要「三不」：

第一不，「不要被侵入」。亦即在源頭就盡可能阻絕所有的詐騙電話、不實投資訊息及廣告，這需要政府監管單位、電信公司、社群媒體的通力合作。

而當詐騙訊息進來了，就需要第二不，「不要受騙」。通常病毒上身，若自體免疫力夠好就比較不會生病。詐騙也是如此，若對詐騙能夠提高警覺，就可降低受騙的機率，而這需要持續性的教育與宣導，尤其是孤獨寂寞的老人家。從小的教育也很重要，現在的數位科技進展迅速，「有圖有影片不一定有真相，親朋好友的聲音也不一定是本人」，必須隨時提醒，有效提升民眾的「受騙免疫力」。

第三不，「不要輕放」。近年詐騙集團橫行，常見檢警好不容易查獲詐騙犯罪，結果很多在進入審判後卻無保釋放。如此的高投報率，難怪許多投機分子願意鋌而走險。

從老張分享的幾部電影，可以看到全球各地詐騙問題日益嚴重，更提醒我們打擊詐騙需要全社會的共同努力。從源頭阻斷詐騙訊息、持續性的教育和宣導、提高公眾對詐騙的警覺性及加強法律制裁，減少「高投報率」對投機分子的吸引力，才能有效遏制詐騙犯罪的猖獗。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）