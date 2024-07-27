陳國樑／酒捐出局 不必「喝酒救健保」了

賴清德總統於競選時提出「健康台灣」的醫療政見訴求，以在民國一一九年降低癌症死亡人數三分之一為具體目標，並提出「百億癌症新藥基金」的構想，作為政策工具之一。中央健康保險署長於日前表示，可以開徵「酒品健康福利捐」，作為癌藥基金的財源；有趣的是，國民健康署長隨即在接受媒體聯訪表示，目前並無開徵酒捐相關之研議。

根據衛生福利部組織分工，癌症之防治為國健署主管業務，而今健保署長卻越俎代庖提出「百億癌症新藥基金」的財務規畫，其間蹊蹺，耐人尋味。

據了解，約略與去年賴總統提出競選政見的同時間，衛福部也「恰巧」承諾要成立百億癌症新藥基金，但一時間並無預算，乃對外表示，會於今年先透過健保總額預算，在「新醫療科技」與「新藥暫時性支付」兩項目項下，編列七十億元，以後再另作考慮。這樣的作法，衍生出以下問題。

第一，新醫療科技包括新增診療項目與新增特殊醫材，不全然用於癌症防治；新藥則除癌症用藥外，有更多的罕見疾病用藥，也還有其他新藥。其實外界並不難理解，百億規模的癌藥基金，不太可能一次到位，反倒是衛福部急於表態、弄巧反拙，搬出新醫療科技與新藥「掛勾」癌藥基金，有「濫竽充數」之嫌。

第二，健保總額預算，本來就按法規用於全民健保各項醫療給付，而今癌藥橫豎要多分一杯羹，或排擠其他醫療支出、或使健保點值更一步下跌，這是「拆東牆、補西壁」的做法，結果「肥了櫻桃，瘦了芭蕉」。

第三，今年暫以健保總額預算支應，莫非未來癌藥基金，也都要健保埋單？健保財務吃緊的情形，已經到了捉襟見肘的地步。去年除政府法定負擔外，行政院已另增核二四○億元公務預算撥補健保基金，以避免健保安全準備低於法定下限；今年則是再以特別預算方式，挹注基金二○○億元，以改善健保財務。若再考慮立院趕在本會期最後一天（十七日）通過的健保點值「一點○點九五元」決議，一年還要增加七○○億元支出，健保財務更是雪上加霜。

因此，若每年金額高達百億元的癌藥基金，須由健保預算來支應，對於健保財務而言，是何其不可承受之重！所以，謎團揭曉，難怪健保署長，在沒有法源、正當性有疑慮的情形下，搬出開徵酒捐的構想，急忙替癌藥基金找財源！

最新發展是，行政院長卓榮泰於十一日的行政院會聽取衛福部「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規畫」報告後表示，明年將由公務預算挹注五○億元，後續再逐步擴大至百億元規模；換言之，今年以健保總額預算「頂一下」的作法，純屬過渡，以後會另編預算支應。

至於，是否開徵酒捐以作為癌藥基金財源？面對立委的質詢，卓揆表示並沒有把糖捐、酒捐納入積極考慮，而是希望找更多「適當的財源」，或接受民間合作跟捐助；而健保署長最新新聞稿，也絕口不再提酒捐。依此看來，酒捐已經「出局」，酒商們應該可以暫時鬆一口氣，而國人也不必「飲酒抗癌症」、「喝酒救健保」了。

（作者為政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任）