黃齊元／交易的藝術，川普領導大戰略

川普入主白宮已無懸念，一夕之間，全世界急忙補修川普學分。這是天命，混亂的世界、分裂的美國，對的時間、對的地點，出現了對的英雄和救世主。

川普是一名商人，沒有理念和理想，嘲笑民主價值和西方聯盟。在他心中，一切都是商業利益交換，如果說他有什麼目標，那就是「讓美國再次偉大」。

川普一九八七年出版的《交易的藝術》是一本經典作，書中介紹了川普的商業哲學，有幾個重點：一、追求利益，但保護下檔風險；二、保持多個選項，維護自身利益；三、借力使力，利用優勢影響結果，不要讓對方感到你迫切想交易；四、廣傳信念，激發人們想像力。

川普副手范斯理念類似川普，以現實主義掛帥；他認為講道德沒有用，應根據「對美國是否有利益」來處理外交事務。他和川普都認為中國是美國最大敵人，應集中資源、不要太分散。川普可能放棄拜登圍堵策略，因為成效不大、執行困難。

在被問到如果台灣被攻擊，美國是否防衛台灣，范斯說美國應讓北京知道入侵台灣會付出極高代價，如果中國發動攻擊，「再決定怎麼做」。用白話說，老美只想用威懾戰略打代理人戰爭，但不會參戰，要犧牲也只限台灣人，把戰場留在台灣。

川普講得更直白，他在接受彭博採訪時表示，跨太平洋保衛台灣很困難，台灣也沒有交保護費，「他們搶走了我們所有晶片業務，我們有那麼傻嗎？」在另一篇訪問中，他表示不會透露底牌，以免影響談判籌碼。

北大西洋公約組織和日韓都被川普要求交保護費，台灣不可能例外。至於條件為何？我們可以猜想：一、增加半導體對美投資。現有二廠共投資六百五十億美元，未來可能加倍；二、增加軍火採購、提高國防預算；三、重組台積電。台積電外資持股達七成，川普可以國家安全為由，要求美國股東支持董事會重組，發揮影響力。

中國大陸如果了解川普，應盡量和他談條件，不管是豁免美國國債、或大幅減少貿易赤字，任何能改善美國經濟的條件都可以談，前提是支持兩岸和平統一。和川普打交道需用華爾街併購思維，利益至上、政治其次，敵意併購也可有圓滿結局。

如果中美無法達成協議，可能先各自展現軍事實力，如同中國對菲律賓，再看川普如何出招，最終仍可能和解，以免兩敗俱傷。台海若有戰爭，美國應會比中國傷得更重。理想結果是談和，中國尊重美國老大地位，但美國也承認中國崛起現實，雙方各取所需、合作共贏，川普不會像烏克蘭或以色列打無止盡的戰爭。

中國大陸可能戰略是，透過軍事封鎖台灣，逼老美上談判桌，因為美國只會威嚇，不願真正出兵。川普可能戰略是，用最大力量威懾中國，如果不成，則在「美國優先」前提下，和中國和解取得最大利益、犧牲台灣！

澳洲前總理陸克文在其著作《可避免的戰爭》中提到，習近平的世界觀有十大利益同心圓，最核心是「持續掌權」，其次是「確保國家統一」，其重要性超過「保障經濟繁盛」，從現實可印證。川普上台給習近平帶來一個難得機遇，主要由於川普治國風格，加上全球地緣政治情勢失控，形成完美風暴。

過去半世紀美國是全球老大，很多國家被其包養，但今天乾爹態度變了，大家必須認清現實。台灣如果不願「備和」，只能被美國逐步引向「備戰」。

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、台灣併購與私募股權協會創會理事長）