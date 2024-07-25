劉大年／因應美國政局的可能變化

美國總統候選人川普在槍擊事件後，聲勢扶搖直上。最近川普選擇三十九歲，藍領階級出身的范斯為其副手，若搭檔競選成功，川普將成為美國史上最年長的總統，而范斯則將是美國歷任第三年輕的副總統。距離選舉投票日還有三個多月，拜登也宣布不再競選連任，選舉仍存有不少變數；但是在「老少配」入主白宮的機會明顯增加下，各國開始檢視川普政見，做好與川普可能再次打交道的準備。

川普篤信關稅政策，認為關稅可以矯正不公平貿易，削減貿易赤字，使美國產業不受外來威脅。所以主張在目前基礎再加碼並擴大範圍，其中對中國大陸進口品追加百分之六十的關稅，所有美國進口品則加徵百分之十關稅。此可能會引發其他國家報復，形成全球貿易戰。而在全球進入高關稅環境下，會助長通貨膨脹，減緩降息時程，甚至增加升息壓力，必須注意對全球經濟及金融市場的衝擊。

川普也關切美國對大陸貿易赤字雖縮減，但其他國家對美國貿易順差卻節節上升，美國整體貿易赤字並未減少。以台灣為例，對美貿易順差由川普就任二○一七年的一百六十七億美元，大幅增加到二○二三年的四百八十億美元，可能會成為美國要求改善的重點。

川普最近接受媒體訪問，指出台灣搶走美國半導體生意，所以要對台灣課稅。此論點並非公允，因為相對於各國對半導體的巨額補貼，台灣政府並沒有刻意去補貼半導體產業，台灣半導體產業也沒有不公平貿易行為，更沒有奪占美國半導體的市場，完全是憑自我努力提升技術水準，才能在全球居於領先地位，台灣必須全力澄清川普的誤解。

川普並不支持拜登對外結盟立場，所以美國與各國的經貿協定可能面臨問題，例如川普曾點名停止美歐貿易暨技術委員會及印太經濟架構的談判。基於此，台美二十一世紀貿易倡議的談判進度也可能會受到影響。

為擺脫中國的紅色供應鏈，拜登主張結合盟邦，共同建構信賴供應鏈。不過川普更在意供應鏈是否有回流美國、在美國生產，並能創造更多就業，此對全球供應鏈的影響及變化也不能忽視。

綜合而言，若川普重返執政，仍會將中國大陸視為美國經濟安全的最大威脅，對大陸制裁力道會更強，美中經貿對抗會升級升溫。川普也認為全世界都虧欠美國，所以對其他國家的經貿限制措施也不會少，台灣也會受到波及。

川普以美國利益擺第一為核心思維，認為美國沒有義務去處理全球因地緣政治引發衝突的局面，所以對於援助烏克蘭抵抗俄羅斯，以及協助台灣抵禦中國大陸的問題，川普是錙銖必較，要求「受益者」必需承擔所有的費用。對一向將美國視為安全保障的台灣，應如何調適及因應，也是一大挑戰。（作者為中經院區域發展研究中心主任）