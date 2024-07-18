黃耀輝／改組電審會 糾錯能源政策

立法院日前召開黨團協商，討論「電業法第四十九條」修法案，朝野並未達成共識。

國民黨團擬將電價審議權，由現行的電價審議委員會（電審會）轉到立法院，近因是蔡政府「選前凍漲，選後大漲」，將電費審議貶為「政治」戲碼；且四月調漲電價後發生數十起區域停電事件，還為居高不下的通貨膨脹火上加油，故須反映民怨。遠因則是民進黨曾嚴批馬政府的油電雙漲，蔡總統又兩次說過「預估十年之內，不會大幅調漲電費」，結果她八年任內電費卻調漲了四次，漲幅高達卅五％。

相對地，民進黨團認為電價審議屬專業、非政治可以決斷，則顯得極其虛偽。經濟部長郭智輝表示，電審會可能因此失去了「獨立性」，使電價審議具不確定性，影響台電財務，不利台電永續經營，也禁不起事實的檢驗。

因為，電審會去年下半年做出的「凍漲」決議，指「台電本次預估成本較上半年預估明顯下降」，完全與去年六月起國際燃料價格上漲的事實相反。若真正反映成本，電價本來應該漲，但經濟部怕對一月大選造成負面衝擊，利用政府機關代表過半的電審會，做了政治性的決斷而不調漲，顯見電審會配合經濟部的政治操作，並不專業。

結果就是，台電去年虧損約一九八五億元，加上前年虧損二六七五億元，雖透過納稅人的血汗錢撥補一五○○億元，至五月底的累積虧損仍高達四四二八億元，電價穩定基金餘額為○，無從穩定電價。由此可見，經濟部過於政治考量，電審會淪為政治工具，才是「使電價審議具不確定性，影響台電財務，不利台電永續經營」的關鍵因素。

再檢視電審會的十七位委員，政府機關代表九位，超過工商及消費者團體代表三位及專家學者五位，不但違反一○四年初立院決議「電審會」政府代表不得超過三分之一，更使電審會失去獨立性。

此外，電價審議公式，依「政策」方向設定穩定供電及節電減碳兩個面向，審視台電的經營績效表現，最為荒謬可笑。能源政策設定二○二五年零核，火力發電占比八十％，請問台電如何減碳？再生能源占比高達廿％，如何能穩定供電？電費都不敢反映成本，又如何促進節電？

台電會計師財務簽證報告，明白指出台電盈餘受「能源價格及電力能源配比」敏感度影響極高。在綠能和火力發電成本遠超過核電的現實下，民進黨非核家園的能源政策，必然顯著增加台電的燃料支出，導致台電長期的成本增加，如何能長期都靠政治操作，讓台電無法反映成本及合理利潤、投資報酬率，導致台電財務長期虧空，如何讓台電可以永續經營，投資韌性電網？

綜上，當前急務就是改組電審會，改由政黨推薦的學者專家過半。立院十六日三讀通過民間代表過半的修法，可說是正確的一大步。接下來應修正自相矛盾的定價公式，未來電價審議著重於反映真實的燃料成本以及外部成本（空汙及排碳），做出「該漲就漲，該跌就跌」的專業、獨立決斷。至於民進黨大錯特錯的非核政策，不改也無所謂，就由合理的電價，讓他們付出政治代價吧！

（作者為台北商業大學財稅系教授）