黃齊元／美國逐漸退化，台灣如何自處？

最近美國史丹佛大學國際研究中心專家梅惠琳在《外交事務》撰文，評論兩位作者有關美國亞洲戰略的著作《失落的十年》。過去二十年儘管美國宣布要轉向亞洲，但卻無法有效實施這一戰略，關鍵在於美國未將足夠軍事和外交資源從中東、歐洲轉移到亞洲；未來面對中國崛起，作者認為美國必須增強與中國衝突的軍事能力。

現在來檢視川普未來人事布局，正是時候。川普時代國防部前副助理部長柯比，是未來呼聲最高的國家安全顧問。他認為美國應將資源集中在亞太地區，特別是對台灣的防衛，而不是歐洲衝突；並認為中國可能在短期內對台灣發動攻擊，需立即增強防範。結論是，美國在亞太區域的盟友比歐洲夥伴更為重要。

許多美國專家認為，台海危機正升高、而美國部署不夠，曾任川普國家安全顧問的歐布萊恩近期也撰文主張，美國應考慮將陸戰隊員全數部署到太平洋區域，這代表老美看到風險著急了。但他們有沒有想過，台灣人想打仗嗎？台灣人有能力作戰嗎？台灣的未來究竟是誰說了算？

美中關係近期略有改善，主要戰略在於管控競爭、防止衝突，這應是為了選舉；雖然美國管制半導體及人工智慧技術流出，但美中之間仍保持軍事溝通。問題是，拜登愈晚退選代價愈大。

作為一名商人，川普重視實際利益，而非民主理念；言語上不假辭色，但若中國開出理想條件，並非不能談判，對抗只是手段。川普會對中企課徵高關稅，但台灣沒有高興的理由；川普曾指責台灣搶走美國晶片業務，因此他可能會開條件，作為保衛台灣的代價。

今天全球局勢正從以往美中雙極格局、走向多極陣式，新勢力如中東和印度崛起。整個地緣政治結構重組最大變數，在於以美國為首的西方民主國家，內部出現重大分歧，而另一方獨裁政權如中國、俄羅斯和北韓在強人領導下，對內權力穩固、對外策略聯盟。另外，全球南方國家不再傾美，許多有自己的想法。

俄烏戰爭被定調為民主與極權的鬥爭，民主贏了嗎？至於以哈戰爭，雖然以色列有美國力挺，巴勒斯坦非但沒有滅亡，反而促成中東國家大團結。外交是內政的延續，全球在「國家優先」潮流下，西方正義聯盟不容易發揮功能，這當然會影響台海未來局勢。

全世界向現實主義靠攏、由實力掛帥；台灣科技和政治實力完全不對稱，盲目擁抱美國相當危險。和平統一是習近平既定目標，台灣若不接受只有三種可能：自己打贏大陸、美國幫我們打贏、現況永遠不變。但螺絲已經鬆動，現況正快速改變，特別是美國。

大陸已開始改變兩岸現狀、逐漸施壓，表面張力極大化，盡量避免擦槍走火，但做好最壞準備。從制裁名嘴、制裁台獨頑固分子，到扣押台灣漁船，力度不斷升級。這是踩到大陸紅線後果，台灣人民只能承受，指責對方並沒有用，美國除了譴責也不會有所行動。

賴總統表示百分之九十台灣人都是台獨，這是負面表列；但大陸採正面表列，可能透過一系列行動闡明立場。中國民國和中華民國互不隸屬，代表「一邊一國」，不再有戰略模糊、走向清晰。未來台灣人民應會加速選邊站，對「中國人」或「主權獨立」等議題清楚表態，以避免被大陸界定為台獨。

台灣正面臨前所未有的AI機遇，如能避免地緣政治衝突，台灣的明天會更好！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）