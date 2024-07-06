黃齊元／世局動盪 兩岸未來的4種可能

有人說，上天欲使人滅亡，必先使其瘋狂。從很多跡象來看，全世界當前高度動盪，很多大事正在或即將發生，或許我們離毀滅的日子不遠了。

首先是美國年底總統大選。拜登最近電視辯論大敗後可能退選，幾乎可斷定將保送川普當選；美國是一個講究英雄主義、贏家全拿的社會，蠻幹硬漢比孱弱老人更得人心。一個強調「美國優先」、曾說台灣只是「筆尖上一個小點」的美國總統，對台灣意義為何？

川普曾表示如果他上任，將立即結束俄烏戰爭。川普顧問表示將強迫烏克蘭和俄國談判，不會再供應武器。美中如果開戰，對雙方都是巨大損失，除非透過台灣打代理人戰爭；以川普個性，不排除他和習近平和解、各取所需，強迫台灣與大陸談判。

川普算盤打得很精，美國政府債務高達卅四兆美元，阿富汗和伊拉克戰爭各花掉二兆和一兆美元；未來他肯定以經濟為重，不太可能為意識形態和中國大動干戈。川普恐嚇中國，就如習近平警告台灣，都是談判策略。

除了美國，歐盟也呈現分崩離析態勢。右翼崛起，在英、法、德多地改寫政治生態，反對移民、質疑歐盟一體化，德法也失去領導地位。當年美國打伊拉克、阿富汗，導致大量難民湧向歐洲。歐盟和美國不同，雖同樣面臨中國競爭，但不會因民粹而制裁中國，仍持續有貿易往來，為自身利益不可能隨美國起舞。

全球最危險的地方是以色列，內唐亞胡為了保住政權，瘋狂圍剿哈瑪斯，無視美國勸告。以哈如果近期內無法達成停火協議，黎巴嫩真主黨將對以色列開戰；伊朗更放話消滅以色列，成立巴勒斯坦國。拜登被要求退選、自身難保，萬一中東戰火擴大也無力介入。

再來看台灣，簡單說就是「亂」。朝野惡鬥，行政、立法、司法互相箝制；為政者失信、失德，民間失控、失衡。國父的三民主義，台灣獨重民族、民權，對外強調國家主權、對內三權對立。至於民生則高度不均，在缺電情況下仍力拱ＡＩ，未來將有危機。

綜判當今全球大事，未來兩岸有四種發展可能：

一、全球危機升高給中國帶來新戰略機遇。西方國家唱衰中國，但全世界政治分裂和衝突效應擴大，大陸只要不自亂陣腳，反而可在不發動戰爭情況下，加快統一台灣進程。

二、大陸會加強對台施壓，走向超限戰。隨著賴總統積極推動台灣主權國家地位，大陸將從軍事、外交、經貿、網路各層面，全方位施展各種手段，廣度、程度、速度都會極大化。從軍機環台、取消ＥＣＦＡ關稅優惠、懲治台獨分子，均可見端倪。

三、軍事上大陸將逐步改變現狀、測試新底線。大陸一方面會讓台灣民眾有感，但又會透過常態化變成無感，加上ＡＩ自大症使台灣失去憂患意識。大陸區分台獨和台灣民眾，未來硬的更硬、軟的更軟。

四、美中和解將導致兩岸和解。根據過去經驗，美國不會真正出兵，只會打代理人戰爭。全世界沒有人想戰爭，歐盟已施壓烏克蘭和解，美國正要求以色列和解。台海會走上相同模式，美中共治、利益共享。

拜登的健康問題，民主黨內無人敢提，就像國王的新衣，直到這次總統辯論才爆發出來。兩岸和平談判，台灣也無人敢提，或許要等到有一天美國通知我們，大家才會發現已經太遲了！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）