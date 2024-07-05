劉大年／美國總統大選牽動全球

今年十一月美國總統大選，是未來影響全球政經發展的重大變數。歷屆美國總統就任年齡的中位數是五十五歲，從拜登宣布競選連任開始，各界即普遍擔心今年已八十二歲，任期屆滿將達八十六歲的拜登，能否勝任總統的職務。

而在近日拜登與川普辯論中，拜登老態畢露，走鐘不斷，表現遠不及川普。高齡成為拜登最大罩門，完全看不出具備國家領導人的架式。所以在辯論後民主黨內部換將之說甚囂塵上，就連立場傾向民主黨的媒體也呼籲拜登應考慮退選。不過拜登雖然承認年齡是其考驗，但仍老驥伏櫪，深信可以扭轉目前不利局面而勝選，並無退選之意，未來仍是拜登與川普對決。

川普雖較拜登年輕四歲，但若挑戰成功，將是美國史上宣誓就職時最年長的總統。而在辯論時川普不是不承認過去的違法爭議，就是避而不答；更不願承諾接受未來選舉結果，更引發不少質疑。

美國目前經濟並不算差，失業率也在低檔。但是拜登在上任之初，強調「包容性成長」，期望成長利益可以共享，但是顯然此目標並未達成。美國真正問題是在經歷高通膨後，目前物價居高不下，造成中低所得階級的沉重負擔，更凸顯貧富差距擴大，社會兩極化的問題。

各國對於川普的疑慮遠高於拜登，因為拜登任內強調與盟國合作，而川普則是完全建立在以美國為重心的基礎上。川普認為美國對國際沒有義務，更沒有理由要求美國做出更多的承諾，凡事必須有對價關係。例如在辯論時川普提出歐洲對烏克蘭援助約千億美元，而遠在彼岸的美國卻已投入兩千億美元的不合理性。指出會將更多援外資源用於國內，在美國國內獲得不少支持。

各國除了忌憚川普外交政策外，也憂心川普的經貿政策。拜登對內重視關鍵產業大補貼政策，對外則與各國為善，積極推動建構不包括市場開放的各式協定，強調合作結盟以抗中。不過川普並不支持大幅產業補貼政策，認為會助長通膨，並主張減稅。對外則完全是以美國為核心，認為全世界都虧欠美國前提下，主張以全面性關稅政策抑制美國貿易失衡。此種「國內減稅，國外加稅」的影響深遠。

目前川普雖然小幅領先，但在大選前仍有變數，選舉結果並未明朗，但台灣應先做好沙盤推演。首先未來不會改變的是美國對中國大陸將持續圍堵，但是不局限在關鍵技術，也會擴大到其他領域；以達成防止中國大陸「技術超車，貿易擴張」的雙重目的，與以往較重視防堵技術並不相同，所以必須評估對投資、貿易，以及供應鏈的影響。另外若是川普當家，在美國的帶動下，全球將進入高關稅時代，對於欠缺自由貿易協定（ＦＴＡ）加持台灣的出口影響更大，如何降低衝擊也必須有所準備。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）