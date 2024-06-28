黃齊元／和平推、和平統一、和平同意

最近一位美國前軍事顧問來台，以「被動不能帶來和平」為主題進行「和平推」，這位專家去年曾來台參加兵推。立法委員陳永康表示，在不同兵推情境下，台灣雖能贏得一些戰鬥，但無法承擔失敗代價；美國專家認為，台灣需努力解決分歧，否則會成為自己的最大敵人。

台灣在往和平的方向走嗎？賴總統參加陸軍官校百年校慶，強調捍衛國家主權，絕不接受「首戰即終戰」的投降主義。他很清楚「兩國論」若無軍隊支持，不可能實現，這也是美國防衛台灣的前提。

賴總統接受《時代》雜誌專訪表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，從頭到尾稱對岸中國，這是標準「兩國論」、而非「兩岸」。大陸已不再和台灣當局溝通，直接與美交涉，但五二○演說結果顯然在美國意料之外，踩到大陸紅線，這就是文字遊戲的風險。

外媒報導，大陸國家主席習近平告訴歐盟主席，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上鉤；美國提供台灣武器，並推行其他措施激怒中國，讓中國陷入軍事對抗。美國政府否認這則新聞，並不讓人意外。

大多數人覺得台灣很安全，因為：第一、台灣ＡＩ強，全世界未來ＡＩ要靠台灣；第二、大陸經濟不佳，沒有能力發動戰爭；第三、美日盟友一定會保衛台灣。

習近平了解兩岸「和平統一」，絕對比「武統」威脅好處多！大陸希望不戰而屈人之兵，這就像法律攻防戰，強調有意願和解，但不排除採取法律手段。老美用武器威懾，大陸只需用言語，你比較相信誰？

ＡＩ可以造福人類，也可作為戰爭工具。黃仁勳提倡「數位孿生地球」，對地球所有氣候因素進行模擬；大陸應會打造「數位台灣」，推估統一最佳時機及手段、建立模型，把所有情境都納進去，包括台灣人民態度、外國勢力參與程度，國際因素如以哈戰爭等。只要統一效益超過代價，即可伺機而動，愈早成本愈低。

ＡＩ特色是可以精確瞄準目標，如無人機。王義川事件顯示政府用科技監控民眾，引起軒然大波；事實上大陸早已行之有年，但民主社會不能採取這些手段。大陸透過網路訊息，建立台灣民眾標籤，精準設定制裁對象，未來出現台版孟晚舟事件並非沒有可能，先前已有台獨人士赴陸被捕。

大陸認為民進黨不代表所有台灣人民，未來可能會選擇性瞄準、威脅綠色執政縣市。習近平說「中國人不打中國人」，但如果主張兩國論就很難說。類似手段以色列用過，把巴勒斯坦人趕到加薩、圍剿哈瑪斯。從這個角度來看，花蓮可能比較安全，一來其在東岸，再者其政治色彩偏藍。

台灣現在積極「備戰」，但「和平推」卻強調「備和」。我們需有兩手準備，才不至被推向戰爭；即使作戰，也要知道為何而戰。台灣人如果覺得「和平統一」刺耳，可改稱「和平同意」，兩岸共同探討「和平通義」。

台灣人民應放棄維持現狀迷思，現狀在五二○後已加速改變。從環台軍演、軍機擾台和縮減ＥＣＦＡ關稅減讓，都可看出端倪；大陸快艇進入淡水河口、潛艇現身金門、懲治台獨分子，及美國在台協會邀請在台美國公民座談，並非偶然。美中都有應變計畫，只有台灣還沉醉於ＡＩ！

現實是台灣漸獨、大陸漸統、美國漸失去控制，台陸美都表面說一套、實際做一套；和平掌握在台灣人民手裡，唯有兩岸民間加強交流，才能駛離暴風圈。

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）