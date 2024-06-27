劉大年／美歐陸對抗 走向新貿易保護主義

歐盟日前宣布由中國大陸進口的電動車，由於接受中國大陸政府補貼，對歐盟產業造成損害，形成不公平競爭，所以將被課徵最高近百分之四十的平衡稅。

歐盟主張根據合理調查程序，為反制中國不當補貼而採取必要措施，完全符合世界貿易組織（ＷＴＯ）規範。隱含與美國引用與ＷＴＯ不相容的三○一條款，對大陸電動車加徵百分之一百關稅有所區隔。

歐盟雖然宣稱師出有名，不過卻引發中國大陸強烈反彈，指責歐盟針對中國大陸實施貿易保護措施，中方一定會採取必要反制行動。果然在歐盟發布對大陸電動車制裁措施的五天後，中國大陸也正式公告，由於國內產業團體的申請，對由歐盟進口豬肉及相關副產品進行反傾銷調查。而在去年大陸由歐盟進口豬肉約三十億美元，約占大陸豬肉總進口的五成，未來若被課徵反傾銷稅，會有不小的影響。

雖然大陸宣稱是獨立個案，而且一切符合ＷＴＯ規範，但外界大多解讀是針對中國電動車被歐盟課稅的報復行動。與先前在歐盟展開對大陸電動車補貼調查，中國大陸也隨即對歐盟烈酒展開傾銷調查，幾乎是如出一轍。中國大陸與歐盟經貿關係相對和緩，但由電動車案而引發一連串的紛爭，雙方貿易摩擦升溫。

美國目前總統大選競爭激烈，拜登總統五月宣布對由中國大陸進口，包括電動車等八類產品課徵懲罰性關稅後，為拜登政府首次以關稅為貿易報復工具。對手川普則批評力道不足，若當選將對大陸再加碼關稅；也將實施「全面關稅政策」，對美國所有進口品課徵百分之十的關稅。

除了關稅之外，美、中雙方在引用其他經貿限制措施也未曾鬆手。所以未來無論誰勝選，可以預見美、中經貿對抗將持續加溫。美國對中國大陸是採取所謂「小院高牆」的政策，主要是針對技術含量高的小範圍產品，建立高的經貿障礙，以阻絕大陸技術擴張。然而目前美國已將範圍擴大可能會影響美國利益部分，以抑制大陸出口擴張；在美國國內甚至形容為「大院圍牆」，以凸顯此一趨勢。

綜合而言，在美國及歐盟與中國大陸經貿對抗升高下，也帶動全球貿易保護主義的興起。相較於過去貿易保護主義，仍然沿用關稅、反傾銷稅及平衡稅等傳統貿易保護工具，但力道均較強。例如懲罰性關稅稅率動輒兩位數，甚至三位數；以及所引發後續「以牙還牙」的貿易報復手段，也是過去所少見。

另外貿易保護範圍更廣，手段也更多元化，例如為確保供應鏈韌性及經濟安全，對於以往較不重視的關鍵礦物，也加諸了更多貿易限制。而以經貿措施作為政治報復工具，甚至經濟脅迫的情況也更加普遍，全球有走向新貿易保護主義的趨勢。（作者為中經院區域發展研究中心主任）