詹文男／人工智慧與佛陀智慧

前陣子老張跟一些教授與EMBA同學餐敘，席中有位老李教授是投資專家，他語帶權威的跟大家說：這一年，如果你股票的投資組合裡沒有AI，那就只能擁有BI（與台語「悲哀」同音）了！這番話讓老張覺得很悲哀，手中不僅沒有「投資」，更遑論任何「組合」了！

看到老張垂頭喪氣，我就安慰老張要換個角度想。我說，老張啊，雖然你沒有AI（Artificial Intelligence，人工智慧），只有BI（台語「悲哀」），但是，若能轉換你的BI昇華為Buddha Intelligence，也就是佛陀智慧，那你人生的層次可就大幅超越各種的投資組合了。

基本上，人工智慧（AI）與佛陀智慧（BI）雖然在追求的目標上各有不同，但都試圖為人們的生活帶來提升與改善。AI的迅猛發展，協助人們解決各種實際問題，例如組織營運效能、健康醫療診斷、金融投資及交通管理等，讓生活更加便利、安全和有效率。尤其這一年多來生成式AI的發展與應用，的確大大提升了白領階級的生產力。

BI則著重於內心的平和與心靈的提升，透過修行和觀照，讓人們從煩惱與痛苦中脫離，達到內心的寧靜與幸福。佛陀智慧強調自我認識與淨化，幫助我們更好的理解與安頓自我與內心的關係，從而達到真正的解脫。

然而，AI與BI在追求目標的方式上有著根本的不同。AI的目標是外在的、技術性的，它依賴演算法、大數據和電腦的運算能力，強調效率、速度和精確，而也的確在物質層面上為人類帶來大幅的改變。

但相對來說，BI追求的則是內在的、心靈的。它並不依賴外在的工具，而是通過內觀和修行，達到自我的覺悟。BI強調的是對宇宙真相的認識，這種認識並不是透過外在的技術手段獲得，而是透過心靈的修煉。

我們都知道，AI雖然為社會發展帶來了巨大的進步，但它並不能解決所有的問題，尤其是內心的煩惱與痛苦。唯有透過心靈的提升，才能獲得真正的安寧與幸福，而BI正是引領人們修行的途徑。

有人認為，在AI快速進展的趨勢下，未來AI或許也可以用於講經說法。事實上，已有很多宗教組織試圖運用AI來回答信眾的問題。但熟悉佛法的老師就說，若AI被輸入的資料庫題材夠豐富，涵括三藏十二部、從小乘到一佛乘及相關的論述都在其內，那麼佛法上的問題大致可能難不倒AI，因為AI可以快速抓出相關的題材，整合成長篇大論答覆問題。不過，佛法是無量妙義，是觀機逗教，是機鋒善巧方便，這樣的深智妙慧，AI恐怕就無能為力了。

平實而言，AI與BI各有其價值和作用。AI為我們提供便利與效率，BI指引我們走向寧靜與覺悟。期待兩者能夠結合發展，讓社會可以在人工智慧帶動經濟發展的同時，也能提升全民的心靈幸福！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）