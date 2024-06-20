黃耀輝／中央莫再當為富不仁的壞爸爸

廿五年未修正的財政收支劃分法（財劃法），最近因藍白立院黨團提出修法草案而有重大突破。賴總統及前財政部長修改財劃法的承諾跳票過，新任主計長陳淑姿也在十六年前的碩士論文建議「儘速」修正財劃法，行政院或民進黨團不把民眾權益放在心上，不但不提案，還發布假訊息，抹黑分化在野黨，令人不齒。

從大歷史來看民國八十八年的廢省及財劃法修正，其實是中央更集權又集錢，更是地方財政惡化、地方自治倒退災難的開始。分析主計總處的各級政府淨收支表，即知上次修正財劃法造成嚴重的「垂直失衡」，中央淨收入占比由原來平均僅五十七％，暴增至次年度的七十四％，且持續到本年度，中央收入占比仍高居七十五％。

中央集錢，造成了中央「拚命花錢」的「道德危險」，以至於中央過去廿五年從地方那邊多拿走了十兆元，加上過去八年超徵的一點八兆稅收，都超花在二點五兆的特別預算上，以至於國債鐘的人均負債值創下廿七萬元的新高。

相對地，上次修財劃法造成「地方財政普遍困難的整體景象」（引陳主計長論文說法）。全部地方政府從此入不敷出，還因為統籌分配稅（統分稅）一國三制的分配，先將地方切為三塊，再各以複雜公式分配，以致患寡又患不均的地方政府，常常出現「互打」的現象。中央則在一邊涼快，從未把原屬地方的財源大器地還給地方政府。

前行政院長游錫堃，曾比喻中央政府為父母，地方政府有如子女，則修正財劃法的大方向，當然是身為富爸爸的中央，應該把從窮子女身上偷走的十五％收入，還給窮子女。依照一一三年度政府收入淨額三點六兆計算，中央今後應當至少拿出五四○○億元，把統分稅的餅做大，回到民國八十八年前的相對合理狀態，才符合財政的轉型正義。

上述的中央政府收入淨額，主計總處說是「已扣除」補助款及統分稅款等重複計算部分，因此把餅做大頂多就是讓地方分到全部收入的四成而已。綠營卻惡意「外加」，抹黑為藍白合謀修法「瓜分一半以上的國家資源」，行徑有如詐騙集團，真是其心可誅。

分配方面，本應簡化為窮弟妹（離島、農業縣份）先分一定比例，再以地方居民人人平等原則，以人均數相同的方式公平分配；再對創造國稅較多或配合中央政策而特別犧牲（如國土法劃定為農地、汙染較重）的地方政府，給予特別補償；並透過「優勢讓利」的微調，實現地方通贏的結果。

從藍白版來看，都做到了上述的把餅做大及合理分配。模擬試算藍版，發現十六縣市（尤其窮縣）分配的比例大增，六都則降低，顯著縮小地方政府間的差距。而且都是「超黨派」的視野公平分配，例如，人口高達四百萬人的新北市，分配的人均數卻是全國最低；綠營執政的五個地方政府（尤其是屏東、嘉義縣）都顯著受益。綠營的縣市首長不感謝就算了，如果還搞黨同伐異，那真是政治使人瘋狂。

綜上，中央與其把錢花在國防、外交，肥水流落外人田，還不如把錢權下放給地方政府，留給地方居民拚經濟，就像富爸爸本來就應省下對外交際應酬的錢，讓窮子女免於匱乏，惡意曲解財政轉型正義為掏空中央，只能說這個中央，實在是個為富不仁的壞爸爸！

（作者為台北商業大學財稅系教授）