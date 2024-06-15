劉大年／落實反規避機制 確保經濟安全

通常國際貿易上只要針對特定國家或地區的管制措施，就必須搭配防止規避管制的機制。例如各國對於支持恐怖主義的國家實施貿易禁運，就必須防止商品經由第三國交易而流入被管制國家。台灣長期禁止多項中國大陸產品輸台，過去也時常查獲大陸產品先轉運到第三國，再以第三國名義出口到台灣，即所謂「洗產地」的行為，台灣除了加強查核外，也制定相關罰則。另外，在對外國產品課徵反傾銷稅時，為防止外國產品經由第三國迂迴出口到該國，以逃避反傾銷稅，許多國家也訂有反制條款，以杜絕此現象。

近年來由於地緣政治衝擊加深，為維護經濟安全，各國經貿管制措施更加多元化，更有必要強化防止規避規範。例如美中貿易戰，美國對中國大陸關稅持續加碼下，也必須同步加強查核大陸產品由第三地迂迴輸入美國；另外美國對中國大陸的進出口管制，也要防止產品以不同方式逃避制裁。俄烏戰爭後各國對俄羅斯實施禁運，以阻絕俄羅斯進出口管道；也要防止俄羅斯產品經第三國出口，以及重要物資經由他國輾轉輸入俄羅斯，因而減損制裁效果。

政府及企業均面臨此變局的挑戰。例如在美國對中國大陸加徵懲罰性關稅已成常態下，兩岸產業分工密切，台灣產品不可避免會含有「中國成分」，如何使美國海關認定進口產品並非中國製造，而是台灣製造，以避免被課徵懲罰性關稅。這其中除了需了解美國產品認定原則，並進行必要的生產調整外；也可透過台美雙邊諮商管道，增加彼此在原產地認定的資訊交流及調和。當然政府更要加強宣導，呼籲企業不要以身試法，以杜絕不肖廠商將大陸製造產品，虛報原產地為台灣，魚目混珠出口到美國的違法行為。

其次，因為台灣企業長於製造，較不擅長行銷，往往透過經銷商拓展市場，無法充分掌握產品最終流向，稍有不慎，即有可能越過紅線。以美國及歐盟制度為例，規定凡是受管制產品，廠商就必須有效追蹤其產品最終流向。只要查獲列管產品流入被制裁國家，就要溯源查察該產品的生產者。以產品已經賣斷給經銷商，並不能成為企業免責的理由。

例如今年以來台灣工具機出現在俄羅斯市場，由於工具機已經先後被美國及台灣禁止出口俄羅斯；台灣出口業者雖然解釋是透過第三國經銷商銷售，並不知產品流入俄羅斯；但也要配合後續調查，並調整未來行銷方式，營運成本及風險也隨之增加。

綜合而言，在經濟安全至上，國際經貿管制措施推陳出新，防止規避機制複雜化下。政府未來除了需掌握國際經貿管制動向，以做為制定國內政策參考外；企業也必須加速調整，才能因應新的國際環境。（作者為中經院區域發展研究中心主任）