黃齊元／兩岸危機下的台灣榮景省思

賴清德總統上任，兩岸關係急速惡化，除了軍事演習外，還有經濟制裁。大陸宣布終止ＥＣＦＡ部分產品關稅減讓措施，理由是賴清德的「台獨立場」，煽動兩岸對立、和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商及ＥＣＦＡ實施基礎。

最近多位台灣藝人轉發「祖國統一不可擋」貼文，五月天在北京演唱時提及「我們中國人」；賴清德指出在別人屋簷下承受壓力，應該給予諒解。但問題是，賴總統不了解他們為什麼要去大陸，因為這是一個龐大市場，具有很多商機。不只台灣人，歐美在抗爭同時也積極擁抱中國市場。

全世界都想和台海危機保持距離。馬來西亞前總理馬哈迪表示，美國想要中國和台灣對抗，但沒要捲入其中；馬國總理安華表示，馬來西亞沒有「中國恐懼症」，因中國太重要、太具有戰略意義；菲律賓國防部長則表示，中共環台軍演是「內部事務」。

台灣盟友立場趨硬。日本政治權威表示，習近平將「蔣介石化」，意思是只會喊統一、但永遠不可能實現；美國前總統川普語出驚人表示若大陸犯台，將會轟炸北京；拜登講了台灣人最想聽的話：需要時願以武力保護盟友。台灣的確成了中心，世界衝突中心！

賴清德說台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國。最近歐盟外長表示，不承認台灣的國家地位，未來也不會這麼做，但會與台灣保持經濟和文化關係。聯合國秘書長發言人最近被問到第二七五八號決議時表示：「就我們的立場而言，台灣是中國的一省」。

坦白說賴清德提「兩國論」，美國也有責任，因美國對聯合國第二七五八號決議暗指「台灣地位未定」，且認可賴清德就職演說，所以賴在美國撐腰下，忽視大陸遞來的橄欖枝、終於踩到紅線。

台灣最大危機，就是沒有危機感。隨著黃仁勳來台，台股頻創新高，民眾追逐ＡＩ概念股及黃仁勳夜市美食，好比嘉年華會，股照炒、舞照跳，國際專家覺得不可思議。我們不是有信心，而是沒有概念，ＡＩ使我們自我膨脹。

美印太司令最近表示，台灣應以以色列為鑑，以國面對恐攻，一天內動員三十六萬人。台灣不是以色列，以色列連美國勸告都不理，執意進攻加薩，並透過力量把哈佛校長換掉、取消示威學生畢業證書，台灣有這種實力嗎？

面對中國崛起，西方國家已失去理性，最近美國有人表示，當初讓大陸進入ＷＴＯ，是嚴重錯誤。事實上中國對外開放，讓全球企業如蘋果和特斯拉大賺，享受市場紅利。蔣經國當年解嚴，台灣才有民主；面對今天民主亂象，難道我們可以說台灣不適合民主嗎？以結果論過程，使人誤判中國價值。

隨著地緣政治危機升高，硝煙味愈來愈濃，習近平早已進入「戰時經濟」準備。大陸對台軍演趨於常態化，除了文攻還有武嚇，「硬的更硬、軟的更軟」。面對台獨及美國干預，兩岸鬥爭升級，但台灣早已被ＡＩ沖昏了頭！

台灣的自信不是沒有道理：ＡＩ是未來，ＡＩ需要半導體；美國ＡＩ強，但台灣有半導體；「主權ＡＩ」當道，而台灣是ＡＩ中心；智慧戰爭時代，大陸缺乏ＡＩ戰力；美國聯合台灣，可以打敗中國。這個邏輯結論是，算力即實力，誰能結合台灣，就能在未來勝出！難道大陸不明白這個道理？得台灣、贏天下！

ＥＣＦＡ、ＣＰＴＰＰ、ＲＣＥＰ都不重要，只要有ＡＩ，蝦米攏毋驚。衷心期待「ＡＩ內閣」引領台灣向前行、走向和平！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）