好友老張的學弟老邱，不僅事業有成，而且創新精神十足，對於新的東西非常願意嘗試。但因霸氣逼人，常常無意中得罪人而不自知。老張常常提醒他做人要低調，並鼓勵他有空寫寫「心經」沉澱心靈，提昇智慧。為了做示範，老張就抄寫了一部心經，拍照LINE給老邱，祈禱迴向期望消除他的身口意業。

老邱收到這張手寫的心經照片後，並沒有潛心默唸。他把它同時上傳ChatGPT4（OpenAI的ＡＩ模型）及Gemini advanced（Google的ＡＩ模型）做比較，還跟我說，Google的Gemini可以認出這是心經，但ChatGPT4不認識，而且非常正經的胡扯一番，這個測試，Gemini勝！

沒過多久，OpenAI又發表了新版的人工智慧模型ChatGPT-4o（o代表Omni，全能的意思），老邱試著再將手抄心經上傳，新模型已可以認出且正確說明。不僅如此，其各種回答的表現讓人驚喜。有人問ＡＩ「要是藍牙耳機壞了，我們去醫院的時候應該是掛耳科？還是掛牙科？」ＡＩ回答：「哈！這個問題真有趣！雖然藍牙耳機掛在耳朵上，但要是壞了，咱們就得去找電子產品維修店，而不是醫院的耳科或牙科！」

還有人問它：「如果我給女朋友道歉，說自己做錯了，但是她反問我說你錯在哪裡？我這時候應該怎麼回答比較好呢？」

ＡＩ竟然可以做到以下的回答：「這個問題確實很棘手啊！你可以先深吸一口氣，誠懇的說，我意識到我可能沒完全理解妳感到不高興的原因，但我真的很想知道，我可能做了什麼讓妳不開心了！這樣既展現了你的誠意，又避免了具體問題被忽略的尷尬，同時展現了你願意傾聽和改正的態度！」

相信很多男士或丈夫都有這樣的困擾，但是以前無人可以諮詢，或者也不好意思問，現在科技快速進展，旁邊已經有個讀破萬卷書的智慧助理了（Intelligent Asistant），就像三國時的劉備，旁邊有個諸葛亮，隨時提供錦囊妙計，重點是，現代的智慧助理竟然還免費！

十年前有個廣告，請來男神金城武，坐在充滿懷舊的日式建築中，聽風、觀雨，步調緩慢悠閒，而最後出現的旁白竟然是「世界越快，心，則慢」，觀眾這才發現原來是電信公司主打４Ｇ技術多麼快速的廣告。這廣告除了想要展現用４Ｇ的速度把工作做完，才能慢慢享受生活之外，也提醒大家「動中定」的重要，亦即在快速變動的環境中，更需要保持內心的澄清與寧靜！

平實而言，ＡＩ技術的進步的確給我們帶來了許多便利和驚喜，從辨識心經到提供貼心的生活建議。但正如那則廣告所言，「世界越快，心，則慢」，在高速運轉的生活節奏中，保持內心的寧靜尤為重要，ＡＩ助理可以成為我們生活中的諸葛亮，提供各種實用的建議和智慧，但真正的心靈平靜仍需我們自己去追求和維護。祈願所有讀者在享受科技帶來的便利之餘，也能找到屬於自己內心的歸處與寧靜！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）