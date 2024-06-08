黃正忠／ESG智財權 創企業百年價值

企業不了解ESG（環境、社會與治理）的價值，ESG就不會為公司創造價值，而且是未來長線的百年價值。

倡議企業永續與ESG這麼多年來，知名企業高層鄙視ESG價值的現象屢見不鮮，嚴格說起來到目前為止依然是嚴重的問題。他們認為ESG是賠錢貨，是成本極小化與獲利極大化的優先策略下來找碴的。

相對地，他們認為ESG是簡單的，沒有什麼技術含量，以為拿別家公司、不同行業、人家已經發展出來的各項落地做法，套用到自己公司得了，就可以高枕無憂輕鬆以對了。

在這樣的公司從事ESG法遵事務，一直都是組織內最大的苦主之一，沒人沒資源，同仁主管配合度低，高層與老闆只要得獎，瞧不上過程。因此我們看到ESG人才洪流在市場上快速流動，聽到他們殷切冀盼「下一個會更好」的心聲。而這樣的公司，不管是CSR（企業社會責任）或是ESG的水準，也可以多年來如一日原地踏步，不僅沒進步，有些公司還一路深陷智慧財產權的國際糾紛。

爾近應邀到專利師及智財權（IP）相關組織演講，向與會者解構「原來ESG就是未來的IP」，他們頓悟的回響讓我感慨良多。ESG被解讀為潮流、低碳淨零、善盡社會責任、環境保護及一本每年必做的永續報告書，就是沒被想到，原來它竟然是未來智慧財產權IP的歸屬。人類在地球上要可持續發展，石油經濟已確立必然退場，新氣候經濟的到來，必須要以系統性轉型為基礎。換言之，從材料、能源、交通運具、建築、農業、環境資源、智能ICT到永續金融，都必須沿著電氣化與數位化進行雙軸翻轉變革。

想活，非變不可。但能否窮則擅長變、變都能精通，那得視能否有ESG治理的高度、強度與效度。「高度」指的是董事會對ESG風險與商機的監管；「強度」指的是高層薪酬綁ESG績效；「效度」指的是ESG變革後帶來的新產品與技術，也就是今後全球科技與經濟勢力重新洗牌背後，台商的籌碼。

ESG的投資與作為，必須從法遵與避險的基礎點出發，提升至營運效能改善、人才留任與吸引、客戶關係經營、利害關係人信任與議合，進而內化為商業策略、競爭優勢的掌握與韌性的強化，成為品牌信譽、營收與獲利、技術創新不可或缺的關鍵元素。這些均是創造營收成長、提升獲利能力、更高的企業長期價值、未來解方的關鍵要角，亦為社會正面影響力的創造泉源。

歷經四分之一世紀的發展觀察，ESG驅動的科技角力，已使我國再生能源發展政策納入技術移轉的要項；電動車已成全球貿易戰反傾銷的籌碼；因應低碳淨零，勢必崛起的潔淨科技背後所需的先進製程晶圓，世界霸權已將其在地製造視為上策。新時代得不靠石油、不靠石油來的塑膠與材料、不靠來自大自然生態系的礦物，因為也靠不了。如果看ESG卻看不到背後珍貴的智慧財產權，這種誤判將為台灣帶來本世紀難以想像的經濟災難。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）