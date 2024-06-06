徐遵慈／APEC再推自貿區，我應積極參與

今年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）主辦國祕魯將重啟推動亞太自由貿易區（ＦＴＡＡＰ），並研議納入如經濟碎片化、氣候變遷等貿易議題，預計在十一月召開領袖會議時通過一份ＦＴＡＡＰ宣言。我國過去曾是ＡＰＥＣ成員中促成ＦＴＡＡＰ倡議的重要推手之一，今年ＡＰＥＣ重啟ＦＴＡＡＰ討論，以達成亞太經濟整合目標，將是賴清德總統上任後立即面對的最重要經濟課題之一，新政府應積極參與。

今年ＡＰＥＣ主辦國祕魯訂定會議主題為「賦權、包容、成長」，將推動疫情後ＡＰＥＣ區域發展更均衡、永續及具包容性，並將以ＡＰＥＣ在二○一六年通過的「亞太自由貿易區利馬宣言」為基礎，重新審視及討論ＦＴＡＡＰ內容、涵蓋議題及完成區域整合的途徑等。ＡＰＥＣ各會員對於重啟ＦＴＡＡＰ均表達支持，尤其疫情後全球經濟復甦緩慢、國際間貿易保護主義高張，ＦＴＡＡＰ如能成立，將有助ＡＰＥＣ區域內貿易、投資交流與成長。

值得注意的是，ＦＴＡＡＰ最初構想源自二○○○年初ＡＰＥＣ企業諮詢委員會（ＡＢＡＣ）之討論，二○一○年被正式列入ＡＰＥＣ議程，當時我國曾是重要推手之一。二○一四年中國大陸主辦ＡＰＥＣ期間，力推ＦＴＡＡＰ，當時雖遭到美、日反對，希望先完成ＴＰＰ談判，但最終在二○一六年祕魯擔任主辦國下，通過利馬宣言。今年ＡＰＥＣ將在利馬宣言的基礎上，擴大ＦＴＡＡＰ範圍，在關稅、非關稅措施、服務業、投資等傳統ＦＴＡ議題之外，另外再納入近年新興的貿易議題，包括經濟碎片化、保護主義興起、新興次區域貿易協定、政治關切，以及氣候變遷議題等。

不過，更值得我國注意的是，有關ＦＴＡＡＰ會員問題雖然在過去曾經有所討論，且一般認為ＦＴＡＡＰ應開放ＡＰＥＣ所有會員體參加，不過實質上ＡＰＥＣ至今均未進入會員資格之討論。中國主導通過的利馬宣言中的文字並未保障所有ＡＰＥＣ會員一致、公平的參與權利。對此，今年及未來中國大陸是否會持續或甚至擴大打壓我國參與資格，面對兩岸情勢更趨險峻，我國今年參與ＡＰＥＣ更應未雨綢繆，全力以赴。

ＡＰＥＣ是我國參與之最重要經貿組織之一，我國一向是ＡＰＥＣ中支持貿易自由化、發展中小企業及婦女創業等最積極、活躍的會員。然近年ＡＰＥＣ因美中對抗以致會議氣氛不佳，我國政府亦將關注焦點轉向參與ＣＰＴＰＰ及台美雙邊事務。由於ＡＰＥＣ的影響力仍然巨大，每年年底的領袖會議更是美、中、日、韓等領袖較勁或合作的重要場域，新政府上任後至今尚未提出我國將如何積極參與ＷＴＯ、ＡＰＥＣ的立場，值此應將關注焦點重新轉向這些組織，應爭取各種機會表達我國參與經濟整合與貢獻經濟復甦的意願，並妥善預防來自中國大陸或其他國家的可能打壓或干預。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）