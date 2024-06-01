黃耀輝／不改革勞保 政府跟著倒

新任勞動部長何佩珊被媒體問到勞保改革進度時，竟說「財務的撥補就是一個改革」，引發輿論負評。

說穿了，何部長的意思就是：蔡政府一上台就宣稱年金改革，結果除了大砍公教年金之外，勞保毫無改革還不是混過八年。因此，她乾脆先自承胸無大志，要大家不要希望未來四年有改革勞保的可能，卻凸顯她是個只想做大官，不想做大事的人。

沒錯，蔡政府過去確實是用納稅人的錢撥補，讓勞保延後一兩年破產。但那是因為蔡政府的財運出奇的好，稅收超徵了一點八兆所致。問題是，政府不可能天天過年，少子化遲早會使政府的租稅和社會保險保費等收入停滯或負成長；超高齡社會的加速到來，又會使社會保險各種老年、醫療、長照等給付及社會救助有增無減。將來財政狀況可能急轉直下，哪可能年年有餘，無止境的撥補勞保的無底洞？

何況，撥補如果算是改革，則所有連年赤字的社會保險，例如衛福部的國保、健保，農業部的農保等等，甚至台電因能源政策錯誤造成的虧損，都可以用撥補來解決，豈不是阿狗阿貓都可以來當這些部會的首長了？所有的社會保險以後乾脆就由財政部認養，從保險制改為稅收制不就好了？

引發負評之後，何部長才說勞保的改革應該「更多元」，打臉自己前一天勞保改革「全靠撥補」的說法；又強調將來主要從「開源」著手，例如延後中高齡就業、讓家庭看護工納保，就可有新的納保人口出現等等，才發現她根本抓不到勞保問題的癥結。

勞保的財務問題，主要來自於「確定給付制」，也就是「量出為入」。卻因為實收費率（十一％）遠低於平衡費率（廿八％以上），必須多元改革才能改善。所以年金改革會提出的勞保改革方案，主要以延後退休、多繳保費、減少給付等多元方案為主，撥補為輔。

後續的財務評估也指出：「如採年改會的改革方案，財務確見改善」，但若「愈晚施行，改善效果愈差」。反之，如果不作任何改革，勞保就會很慘很慘！事實上，蔡政府八年毫無改革的結果，讓勞保入不敷出的「死亡交叉」提早在一○六年就出現。主計總處所謂的「潛藏債務可透過提高費率等方式改善，不一定發生」，因不敢改革而變成確定會發生的給付債務，且已經超過了十三兆。就算每年撥補一千億，也要一三○年才能填滿這個無底洞，又怎經得起賴政府再賴皮四年的摧殘？

這些多元改革的大事不做，何部長竟提納入外籍移工這種芝麻綠豆般的建議，讓人笑掉大牙！如果不改成確定提撥制，納入外籍移工只是拖他們下水，讓勞保加速倒閉而已。勞動部的統計就指出，外國人請領的老年給付總額，去年增為四年前的六倍；隨著移工年齡增長，請領的人愈多，對勞保財務的壓力和本國人相同。

四年前，我和幾位學者專家參加勞動部的勞保改革工作坊，提出許多建設性、去政治壓力的意見，何部長何不先看看，再拿出具專業、有擔當的改革方案？

（作者為台北商業大學財稅系教授）