黃齊元／從全球在地製造看產能過剩

最近中國電動車在全球大放異彩，引起美國和歐盟極大壓力，指責中國「產能過剩」。但大陸國家主席習近平表示，無論從「比較優勢」或「全球需求」角度來看，都不存在中國產能過剩問題。

要研究這個題目，可從以下幾個角度來分析：

第一、去全球化的必然結果就是產能過剩。在全球化理想情境下，全世界大部分製造都在中國，而主要半導體中心則在台灣。但現在國家安全比效率更重要，因此每個國家都想建造自己的生產基地，以免命運掌握在他人手裡。在這種情況下，未來全球一定會重複投資，導致產能過剩，從電動車到半導體皆然。

第二、中美經濟脫鉤加速陸企全球布局。在美國政府運作下，蘋果供應鏈開始撤出中國，轉往印度、越南及墨西哥等地。但陸企也不會坐以待斃，積極往世界各地投資，以滿足「中國+Ｎ」政策。全球在地製造興起，陸企建設世界工廠同時開拓全球市場，形成完整生態系，變得更強。

第三、中國大陸內需消費疲弱，刺激政府以出口帶動經濟成長。大陸過去曾提倡供給側改革，大力削減供給。今年第一季度中國出口較去年同期增長十四％，出口價格也隨之下跌。中國出口成長主要是由於市場強勁需求，從美國中下社會階層擁抱Ｔｅｍｕ及快時尚平台希音產品、以及比亞迪電動車全球熱賣，說明全世界都需要中國產品。另外，在海外銷售的中國電動車，比大陸國內能賣到更好價格，並非低價傾銷。

第四、中國製造有強大競爭力。美國蘋果執行長最近訪問中國，表示對蘋果供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方。中國效率反映在生產成本以及速度上面，以蘋果為例，十年造不出電動車，但小米僅三年就做出來了，而且創下銷售紀錄。大陸未來重要政策是「新質生產力」，不僅重視生產，而且強調發展尖端科技，如量子電腦和航太衛星，中國將加速成為世界製造強國。

第五、中國電動車技術實力遠超過歐美日先進國家。比亞迪已超越特斯拉，成為全球電動車第一名企業，而寧德時代等企業更占據全球電動車鋰電池三分之二市場。垂直整合給中國電動車帶來無可比擬優勢，反映在成本上，提高了市占率；現在業者還向上游開採鋰礦、並建造自有船隊。中國自駕車市場技術領先世界，輝達和比亞迪合作汽車晶片，馬斯克亦擬利用中國大陸數據，在全球研發自動駕駛系統。

第六、中國大陸電動車市場發展速度全球第一。中國汽車市場電動車滲透率已超過五十％，反觀美國電動車占汽車銷售比重約九分之一，歐洲比重是四分之一，可見大陸電動車還是以國內市場為主。歐美國家不僅技術不如中國，連市場接受度也遠遠落後，還要指控中國產能過剩，以關稅制裁中國電動車業者，這是自毀長城、自取其辱，未來和中國領導的綠色供應鏈差距會愈來愈遠。

美國限制晶片賣給中國，並沒有把華為打倒；最近華為ＮＢ銷售躍居中國第一，美國又禁止高通、英特爾對其銷售晶片。但華為反而愈來愈強，轉型為蘋果、特斯拉、英特爾和亞馬遜的綜合體，形成科技整合超級平台。但美國對台灣的手段正好相反，逼迫台積電前往當地投資，以掌握技術。

產能過剩是一個假議題，好產品全世界都要，好企業靠自身實力而非靠補貼；全世界優質產品產能永遠不足，也一定會找到對的市場！（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）