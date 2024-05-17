劉大年／推動國貿 新政府應三箭齊發

新政府上任，財經內閣改組，負責對外談判團隊也調整，必須立即因應接踵而來台灣參與國際經貿事務的挑戰。

加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），是台灣朝野少有的共識，台灣在二○二一年九月提出申請，已進入第四年。之前ＣＰＴＰＰ在英國優先的原則下，率先通過英國入會，今年開始將處理中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭及烏克蘭的申請案。ＣＰＴＰＰ規定新申請會員必須在執委會中，共識決通過成立個別工作小組，才能展開後續談判。如果錯過了今年執委會，就必須至少再等一年。

ＣＰＴＰＰ今年輪值主席國加拿大尚未公布執委會日期，對於將成立多少工作小組，也未露口風。不過由於目前ＣＰＴＰＰ有六國申請，亦有不少國家表達高度加入意願；所以ＣＰＴＰＰ勢必會加速處理申請案，以免發生「塞車」而影響ＣＰＴＰＰ未來的擴展，所以今年執委會對新申請成員至為關鍵。

ＣＰＴＰＰ將是台灣二○○二年加入世界貿易組織（ＷＴＯ）後，參與最重要的國際經貿協定。ＣＰＴＰＰ標準高，以條件極佳，且獲得ＣＰＴＰＰ成員全力支持的英國，也花了約兩年半才順利加入。ＣＰＴＰＰ成員支持歸支持，但在談判桌上錙銖必較，寸土不讓，對英國要求相當高的開放水準。

而台灣的申入，除了須符合ＣＰＴＰＰ高標準外，還要克服來自中國大陸的阻礙。中國大陸自台灣申入以來，即全力反對台灣加入，漠視ＣＰＴＰＰ規定任何亞太經合會（ＡＰＥＣ）成員均有加入ＣＰＴＰＰ的資格。然而在ＣＰＴＰＰ成員均與中國大陸有正式外交關係，且與大陸經貿互動密切。在未來幾個月期間，台灣如何爭取ＣＰＴＰＰ成員的支持，順利成立工作小組，取得談判的入場券，有不小的挑戰。

台美廿一世紀貿易倡議，是台灣與國際介接另一重要部分。雖然此倡議完全不談市場開放，但卻是美國未來與他國建構經貿協定的主要模式，台灣當然不能缺席。

雖然台美雙方在去年已就其中五項議題簽署了首批協議，但其他七項議題顯然談判進展不如預期；最近雖然又進行另一回合談判，但距完成談判，仍有不少關卡需要克服。

美國幾乎所有對外經貿談判，對手一向是居於不對稱的守勢，此次台美談判議題也不例外，仍是由美國所主導。而且在一對一談判下，台灣面對壓力更大。台灣應由己身效益為出發點，向美方提出更多需求；並掌握美國在推動其他協定過程中，與台美倡議共通議題立場，做為與美國談判基礎，才能爭取更多利益。

除此之外，台灣在製造業堅實基礎，各國對於與台灣產業合作及交流，表達高度意願。台灣可以此為籌碼，以化整為零，「堆積木」的方式，透過特定議題，例如韌性供應鏈、關鍵礦物、節能減碳，以及數位貿易等，推動與其他國家建構合作協議，以進一步擴大台灣的國際參與。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）