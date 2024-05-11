詹文男／尋找開運的「定風波」

好友老張跟我說，他的朋友老李過年送他一個開運皮夾，祝福他新的一年年財源廣進、心想事成。我很好奇，這個皮夾有何特殊之處？老張說，皮夾附有錢母，錢母坐鎮才能錢生錢。錢母袋上有招財神獸貔貅，幫助咬進錢財，而且這個皮夾是根據金木水火土五行所設計。

特別的是，皮夾使用前有些步驟，需要下載APP，這個APP有AR（Augmented Reality，擴增實境技術）的功能，會引導你完成必要的儀式，包括將雙手洗乾淨，默念自己姓名及開運咒語，之後將紙鈔數字對數字、人頭對人頭，依序整齊的放入，才能讓錢有進駐豪宅（長皮夾）的感覺，讓財富統統入袋！

老李跟老張說，皮夾是個人隨身的財庫，若你能讓金錢享有豪宅般的禮遇，替它打造舒適寬敞的居所，錢財自然會常伴左右，時常返回您身邊。滿滿儀式感的步驟才剛完成，本來家徒四壁，常感覺生活無著、退休無望的老張，突然覺得對未來充滿信心。

這個讓老張興起無窮希望的皮夾產品，就是所謂的「開運經濟」。開運經濟（Lucky Economy）通常指透過各種方式來提升個人或企業的好運，以期達到更好的商業績效或個人福祉的產業。這些產品服務通常會運用宗教或者傳統民俗的概念來強化客戶的信心，例如占卜、算命服務；開運物品、風水擺設、避邪物品；參與祈福、還願；具有吉祥意義的紀念品等，這在華人地區尤其盛行。

基本上，開運經濟不僅是一種社會現象，更是人們對於未來的期望與不確定性的一種應對方式，透過開運祈福來尋求心理上的安慰和幫助。而在商業上，這也成為了一個利潤豐厚的市場，許多企業和個體經營者，紛紛透過提供相關商品和服務來滿足消費者心靈上的需求，從而帶動相關產業的發展。

不過，開運經濟也受到一些質疑和批評。有人認為這樣的發展過於商業化了宗教文化，同時也存在一些誇大宣傳的情況。因此在發展開運經濟時，如何在傳統文化和現代商業之間取得平衡，是需要權衡的課題。

平實而論，開運經濟的蓬勃，反映了人們對於幸福和成功的渴望，以及對於不確定性的恐懼。開運商品和服務的確為許多人提供了一種心靈的慰藉和指引。但或許我們也應藉此機會反思，在追求開運的同時，是否應重新思考一下，自己心中真正的幸福和成功，到底是什麼？以及如何透過自己的努力，實現內心的平靜和滿足。

蘇東坡在其著名的〈定風波．南海歸贈王定國侍人寓娘〉中寫道：「萬里歸來顏愈少，微笑，笑時猶帶嶺梅香。試問嶺南應不好，卻道，此心安處是吾鄉。」與其追求各種開運方法，或許也可試著強化自我的心理建設，「心若安，處處是吾鄉」。學會放下對未知的恐懼，接受生活中的不完美，透過正面的心態和積極的生活態度，屬於自我的幸福與成功，自然就會隨之而來！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）