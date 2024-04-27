詹文男／讀博士…所為何事？

這幾年政府很苦惱，因為投資報酬率不高，許多年輕人不太願意念博士，因此祭出許多優惠措施，獎學金、產學合作…等，新聞說最高可以月領七萬，讓很多即將退休的業界朋友，突然興起讀博士班的念頭。

上周好友老張就跟我說，一位業界朋友老杜，念博士已七年多，尚未畢業，我很好奇，一般人念學位是希望趕快畢業，老杜為何遲未完成？老張說，你有所不知，這位資深博士生早已有博士學位，這是第二個博士學程。因為自己創業，工作忙碌無暇寫論文，另外是他覺得擁有學生證好處還真不少：

在交通方面，悠遊卡、火車票、高鐵票都有學生優惠；娛樂方面，看電影、唱ＫＴＶ（四人同行一人免費）、舞台劇、公共游泳池，以及許多遊樂園也有學生價；在3Ｃ方面，Apple電腦有專屬的教育優惠，各大電信商有學生專案。

在文創方面，故宮、海生館、博物館、美術館…等景點門票，為促進學生文化素養，入場皆有折扣；吃的方面，學生餐廳只要是該校學生都會非常便宜，學區附近的餐廳商店通常都有與學校合作，也都會有折扣…。

老杜就分享，他每年搭高鐵南北來回出差，光學生折扣就省了好幾萬元，尤其念博士期間認識做房地產的同學，讓他買房子又省了一百萬，想想每年花幾萬元的學費真的是很值得。

一般來說，透過博士的養成，政府可以強化國家在科學、技術、人文學科等領域的研究能力，這對於推動科技創新、文化發展以及解決社會問題非常關鍵。而對於個人來說，繼續深造追求博士學位，不僅是知識和技能的提升，也是個人職涯發展和自我實現的機會。

不過，雖然提升博士生人數可以強化國家的研究創新能力，但過量的博士畢業生也可能導致學術就業市場的飽和，反增年輕學者的職業壓力與不安。此外，過度競爭也可能會影響學術品質和創新，而提供經濟激勵措施雖然有助於吸引學生報考，但也會鼓勵一些學生出於經濟利益而非學術熱情選擇博士學位，這可能促使學術追求變得功利化，影響學術研究的純粹和深度。

因此政府在制定教育政策時，應該尋求一個平衡點，要鼓勵高等教育和研究創新，也要確保教育資源的公平分配及教育品質，這需要從政策制定到實施的各個階段，都進行細緻的考量和調整，以避免可能的負面影響。

最後，可能最需要問的問題是：究竟讀博士所為何事？北宋思想家及教育家張載曾提出發人深省的橫渠四句：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」或許可以參考。當然，這四個志向，不用念博士也可以努力，但既然念了博士，更應該期勉自己有更大的使命與責任，才不致辜負國家在此學位上投入的資源，以及社會大眾對此學位的殷殷期待！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）