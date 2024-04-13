黃正忠／好聚好散的循環科技

美國商業周刊二○○五年曾做過一本以台灣為封面故事的專輯，主題是「為何台灣事關重大」，副標為「世界經濟不能沒有台灣，故台海和平是多麼重要」，關鍵點就在電子科技業的護國群山。這個角色在二○二○全球新冠疫災期間，再度發揮了世界無接觸經濟可持續發展的助力，使台灣能在封城鎖國衝擊下，創造舉世亮眼超過六％的經濟成長率。

但資訊科技業硬體設備的生產與組裝代工，沒有金屬萬萬不能。如同台灣的化石能源（煤、石油、天然氣），無論是基本金屬、稀有與貴重金屬、稀土等，除國內自身回收再利用外，全部得仰賴進口。換句話說，數位化與資訊科技沒有金屬等同被廢了武功。

根據國際組織對於世界資源耗竭日之追蹤統計，二○二四年需要一點七五個地球才能提供全球所需的資源，凸顯今後科技勢力的重新洗牌與世界經濟角力，資源生產力肯定是關鍵。全球目前每年五千萬噸電子廢棄物中，只有十七％妥善回收處理，過去台灣電子科技業發揮組裝代工能量，將所有電子零件完美組合成高品質的產品，隨著資源受限、短缺、及資源生產力的要求，未來所有產品中的零件與材料，在生命終了後必須還能進行高品質的零件拆卸與材料回收再利用。循環經濟的特色之一是所有材料得塵歸塵土歸土，擁有材料與零組件好聚好散的能力，就是循環科技中的王道。

蘋果電腦在過去十年發行了超過新台幣一五○○億元的綠色債券，其中一項資金運用的關鍵領域，就在研發數代自動化機器人來拆解自家電子產品，回收塑膠、一般與貴重金屬、甚至稀土等，大幅強化自家品牌循環設計的技術含量與回收材料使用量。如今蘋果的技術也能拆解其他品牌的電子產品，去年即宣布將在二○二五年所有蘋果設計的電池將採百分百用再生鈷、磁鐵完全使用再生稀土、電路板百分百使用再生錫焊料與再生鍍金。如果哪天蘋果成為電子產品關鍵金屬的供應商，各界也不要訝異。未來誰能夠掌握金屬材料，誰就是王道。

能源轉型是全球邁向低碳淨零必走的道路，然多數人不清楚在潔淨能源科技發展中，金屬扮演的角色其實極為重要，包括太陽光電需要的銅與稀土，風電所需的銅、鎳、鎂、鉻、鋅、鉬等，更遑論新能源車種電池中所需的金屬。照目前世界各國已宣布的潔淨能源開發與裝置容量規模， 二○三○年前以上金屬的需求量將快速上升三點五倍，故誰掌握這些金屬誰就掌握能源轉型的命根子。

「酒矸倘賣無」在廿世紀是貧困的象徵，但在廿一世紀卻是循環科技的先鋒。十年河東，十年河西，對於沒有一滴原油、一點金屬的台灣，過去我們專精好聚製程，今後恐怕得集中火力聚焦在好散科技。能聚能散，台灣絕對還得再強一百年！

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）