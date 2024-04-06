詹文男／收集EMBA與注意力經濟

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現代人熱衷學習，尤其是進修EMBA。好友老張前些日子跟筆者說，有次餐敘遇到一位產業界人士，提起他進修的歷程，讓老張驚駭不已。該人士說他至今已經擁有六個EMBA學位，從南部大學一路念到中部，現正往北部大學的路上前進。我心想念一個學位，短則兩年，長則三至四年，若其能集滿十個EMBA學位，教育部或許可考慮頒贈給他一張終身學習的EMBAs證書。

所謂EMBA（Executive Master of Business Administration），可譯為「高階企業管理碩士」。是由美國芝加哥大學首創的學程，至今已成為各大學為高階管理者普遍開設的專業教育課程。一般來說，EMBA課程的特點包括：專為產業經驗豐富的專業人士設計、強調實務與理論結合、國際視野及人脈的擴展，在學習時間的安排上也很彈性，通常在周末、晚間或集中式的密集課程。

所以有人開玩笑說，因為有些課程是晚上上課，所以EMBA的E指的是Evening；也因為學費不便宜，或可稱為Expensive MBA；而有些同學主要是來交朋友建立關係，因此常需要娛樂酬酢，因此也可稱為Entertainment MBA。

基本上會去念EMBA不外以下幾個動機，如對管理知識的渴望、對職涯更上一層樓的期待、創建更多的人脈網絡、追求個人的教育成就、擴展全球視野等等。但也由於現在EMBA可以選擇的學校太多，競爭激烈，各校也逐漸開始走差異化路線；有強調個案教學、有走時尚路線、有專注生技醫療、也有生活風格，更有ESG特色…不一而足，難怪有人需要攻讀六個，甚至更多的EMBA，深怕哪項知識沒學到。

持平而言，攻讀六個或更多EMBA，可能為個人帶來許多好處，例如個人成長、職業發展、知識擴展和網絡建立等方面，但也有需要提醒之處。 Thomas H. Davenport 教授曾經寫了一本《注意力經濟》（The Attention Economy），這本書闡述在當今資訊爆炸的時代，「注意力」成為了一種稀缺而寶貴的資源。書中指出，在數位時代，企業和品牌面臨的最大挑戰之一，是如何吸引並保持消費者的注意力。

而從個人來說，注意力經濟對於個人在時間與資源分配上，也提供了深刻的啟示。在考慮是否攻讀更多的EMBA時，或者要將時間投入於其他課程、專業證照，甚至加入社團，如扶輪社、公協會等等，都應該考慮。

首先，確定優先順序。在決定學習什麼、和在哪裡學習之前，明確自己的職業目標和個人成長需求。將有限的時間和精力，投資於能夠最大化達成這些目標的課程和活動中。

其次，品質勝於數量。選擇那些能夠提供深入知識，並與你的專業、個人興趣密切，及擴展人脈相關的活動與課程。

再者，有效管理注意力，避免分散和過度負擔，並確保在學習和其他生活領域之間保持平衡。

最後，定期自我反思。評估攻讀多個EMBA或參加這麼多活動，對於個人和職業生涯的實際價值。思考這些學習或活動是否真正幫助你接近自己的目標，或者是否存在更有效的方式來達成這些目標。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台灣大學商學研究所兼任教授）