黃正忠／如果世界是太平的

ＥＳＧ（環境、社會、治理）領域大爆發，成了上市櫃公司監理法規新要求、全球供應鏈管理中的新趨勢，更是諸多金融投資商品的金招牌，好似人盡皆知，引來淘金潮。然而，抗拒者仍是主流、嘲諷者亦不在少數。多數人知其然不知其所以然，並未確實理解其大爆發背後的原委。

多數人並不了解，世界穩定發展的可能性愈來愈低，發展受限制的條件愈來愈嚴峻，環境破壞生態失衡更加惡化，社會不安定的衝突矛盾在加速醞釀中。並非危言聳聽，如果世界是太平的，ＥＳＧ絕對沒有發展的必要，然其大爆發其來有自，全球消費與生產不可持續的壓力，已是真議題。

如果世界是太平的，我們不需要因應氣候變遷、節能減碳及淨零、石油經濟可以一如往昔繼續發展。二○二三年十二月的均溫已經較一八八○年工業化前暖化超過一點六五度Ｃ，不改變暖化會持續快速惡化，只有加大力道、讓石油經濟退場，才有機會控制極端氣候所帶來的各種衝擊。要行動得付出巨額成本，但不行動得付出更高代價。氣候變遷帶來世界的不太平危機四伏。

如果世界是太平的，地球有取之不盡用之不竭的資源，何必推動循環經濟與資源生產力。每年元月初全球足跡網絡（Global Footprint Network）會公布地球所孕育與提供的資源該年度完全耗竭的預測日期，稱為Earth Overshoot Day，二○二三年地球資源浩劫的日期是八月二號，二○二四年則提前一周為七月廿四號。包括台灣在內的所有工業化國家在資源耗竭日這天之後都沒有挨餓，就表示世界其他發展中及低度開發的國家，有更多人挨餓。我們現在就需要一點七五個地球才能養活八十億人口，資源耗竭日這一天愈提前，世界穩定、安全就愈受到威脅。世界的不太平，讓我們必須加大力道具體實踐循環經濟、資源再生。

如果世界是太平的，不需要積極推動人權保障、性別平等、族群融合、縮小貧富落差、職場條件改善與供應鏈管理的永續性。可是偏偏全球的商業模式一直以來都是利潤極大化、成本極小化，因此各種以創造利潤為名的商業模式，造成各種汙染、供應鏈剝削、現代奴役、強迫勞動、低薪歧視的事實層出不窮。正因為世界的不太平，聯合國才推出十七個永續發展目標，這其實就是十七個可能沒有明天的大麻煩，每一個麻煩的惡化，都會對我們的社會帶來災難化的衝擊。

如果世界是太平的，為什麼會發生不可預期卻會大肆傳染的新冠疫災？會變種的病毒，代表病毒來自大自然，也需要大自然某個成分來對抗他，而這個成分來自生態系中的某一個物種。我們慶幸新冠疫災期間生技公司找到有效的疫苗與藥物，如果找不到問題就大了。正因為此，全世界生態系的破壞與物種滅絕，正是下一個疫災來臨最大的風險。世界的不太平，趨使我們必須加大力道進行生態保育與物種多樣性的保護。

ＥＳＧ很偉大嗎？不過是世界的不太平我們的自救行動而已。說穿了，自私一點想活命，ＥＳＧ不反而得多做一點嗎？

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）