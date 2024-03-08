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黃耀輝／選總統該採「絕對多數制」

聯合報／ 黃耀輝（台北商業大學財稅系教授）

國民黨新科立委翁曉玲提案修改「總統副總統選舉罷免法」，擬將總統選舉由現行的「得票最多之一組當選」的「相對多數」「一輪制」，修改為「絕對多數」「二輪制」。若第一輪沒有候選人得票率過半，就必須在十四天後再進行第二輪投票，直到有候選人得票數過半，始為當選。

提案初衷，顯然是有鑑於今年的總統選舉，在六成民意想下架民進黨的民怨下，卻因多組競選，讓賴清德以得票百分之四十的「相對多數」，當選「雙少數」的總統，產生朝小野大的政治結構，不但不能反映多數民意或民怨，也無穩固的民意基礎支持新政府的施政，政局可能陷於動盪不安。

相對多數的選制造成政治動盪的結果，在二○○○年的大選也發生過。陳水扁也是在三組人馬競選下，以百分之卅九的得票率當選雙少數總統，還因為他一意孤行，在扁連會後不到一小時，行政院就宣布核四停建，引發政黨的強烈對抗，從此政治動盪不安，還使網路泡沫雪上加霜，間接導致二○○一年出現第一次經濟衰退。

韓國的相對多數選制，也是我講授財政學的「公共選擇理論」，常引用的負面教材。韓國一九八七年民主化後才直選總統，每次的選舉都很激烈，候選人都在四組以上。至今八任總統中，除了朴槿惠以得票率百分之五十一「絕對多數」當選，其他七任總統得票都未過半，盧泰愚甚至僅得票百分之卅六當選。結果產生反對者多於支持者的「少數總統」，朝小野大使政情不穩，加上韓國的社會共識不高，地域觀念強，選制影響總統的正當性和代表性，常陷入跛腳總統的困境，總統任內不是遭彈劾、罷免，就是卸任後遭起訴判刑。

法國在一九八一年起，總統選舉採取絕對多數的二輪制，則是對照的正面教材。至今共八次總統選舉，沒有任何候選人第一輪就得票過半，經過兩輪才選出「絕對多數」的總統，比較容易在穩定的政治架構下推動政策。

法國採兩輪制的主要考量，就是因為其多元社會的特色，容易出現極端主張的政治人物。若採相對多數一輪投票，在競選人多時，很怕極端的政治人物極可能因掌握一、兩成選票就當選。最近的二○二二年總統選舉，參選人高達十二位，於是第一輪投票的前兩名（馬克宏及另一位極右派的雷朋分別得票百分之廿八及百分之廿三），進入兩周後的第二輪投票，馬克宏才以百分之五十九得票當選連任，三度擋下極端政治人物出線的機會。

也難怪，全球大多數國家實施「總統制」，且過半數國家的總統是由人民直接選舉產生，其中絕大多數國家採行「絕對多數制」。採行絕對多數制的國家中，八成是採「兩輪決選制」。國內過去的民意調查，也是一面倒的支持絕對多數制。

因此，建議過半數的藍白及無黨籍立委，應團結修改總統選舉為絕對多數二輪制，加上不在籍投票，民進黨立委為免雙少數的總統跛腳，也應理性支持，讓未來的政局更穩定，執政者更能積極推動福國利民的政策。（作者為台北商業大學財稅系教授）

不在籍投票 馬克宏

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