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黃齊元／認清台灣角色，維護戰略優勢

聯合報／ 黃齊元

最近台灣的境遇可以用三溫暖來形容，一方面因為輝達關係，享受到全球AI及半導體瘋狂洗禮，另一方面隨著兩岸一連串事件，危機與風險又逐漸提高。

有外媒表示，在台灣看不到任何危機，因此所謂風險是無中生有、小題大作，被外界誤導。事實真的如此嗎？巴菲特因為地緣政治風險賣掉台積電，美國白宮國安顧問蘇利文最近表示兩岸「布滿地雷」，請問是外國政府和外資錯了？還是台灣人太天真？

政府對M503事件處理，反映賴清德思維，就是兩岸必須在「對等尊嚴」下交流合作，但問題是兩岸從來不對等。四十年前中國是全世界最窮國家時，台灣已是四小龍模範，但今天大陸很多地方都領先世界。近來台灣鼓吹「不對稱作戰」，說明兩岸實力懸殊、毫不對等，因此台灣要靠特殊方法以小博大、以寡擊眾。

全世界對危機看法很多是錯誤的，當初烏克蘭人認為俄國絕對不可能侵略家園，結果大錯特錯；以色列平安了很久，認為哈瑪斯不可能有動作，結果敵人在贖罪日五十周年隔天偷襲。許多人認為中國經濟不佳、政局危險，短期對台不致動武，那為何美國還要那麼緊張？

國家戰爭正如同企業併購，基本上是看實力。如今講兩岸互不隸屬，已沒有意義，大陸就是想要統一，美國就是要遏止中國擴張。企業如果不願意被併購，自身抵抗實力要夠，要不然需有「白衣武士」（盟友）撐腰。公司併購取決於「代價」，但國與國無法用金錢來衡量，不過若有人願意做交易，「保護費」與「和談費」都有行情，川普是最大變數。

地緣政治是大國的遊戲。布林肯最近赤裸裸表示，你不是在餐桌就是在菜單上。台灣因為半導體實力，是大國垂涎三尺的佳餚，但目前受邀入座，忘了自己是誰，在餐桌上大聲講話。西方民主同盟看上台灣短期戰略價值，終極目標就像奧特曼欲以七兆美元在全球廣建晶圓代工廠，吃乾抹淨整盤端走。

石油和晶片，都是武器，從這個角度來看，台灣是武器超級大咖。美國不願意依賴沙國石油，正如同美國不願意受制台灣晶片。未來十年，美國在「智能戰」有優勢，但中國已完勝「綠能戰」，特別是川普公開表示其對綠能及電動車看法。美國在半導體想反敗為勝，聯手日本利用台灣壯大自己，但忽略中國寧可玉碎、也不願瓦全。

台灣從兩岸立場看AI，只局限封鎖技術和封殺抖音，遠低估中共實力。大陸有數百個大型語言模型（LLM），中共可以用AI來模擬征服台灣情境，從軍事、能源、社會和國際局勢變化等多個角度，找出最佳時機、方式、成本代價及系統破口。未來AI和半導體已不是技術問題，而是戰略考量。

從併購角度，中共「敵意併購」是下策，「合意併購」最佳，但機率低，台灣期待「白衣武士」助陣有很多變數，「控股公司」可能是解決方案。重點是「維持現狀」不應作為唯一選項，因為基礎脆弱。半導體產業走向世界，台灣不一定會更安全。真正的安全必須在餐桌上談條件，半導體是台灣籌碼，命運操之在人，還是操之在我，需要高度智慧。

蔡英文幾年前講過，台灣是棋手不是棋子。我們要不然做一顆聽話的棋子，要不然就做高超的棋手。結局其實已呼之欲出，AI或命理均可導出答案；面對不對稱的軍事、外交和科技戰爭，台灣應該慎重考慮尊嚴與安全的取捨！（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）

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