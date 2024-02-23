劉大年／世界貿易組織的挑戰

世界貿易組織（ＷＴＯ）的第十三次部長會議，將在二月底在阿拉伯聯合大公國召開。部長會議是ＷＴＯ最高層級的會議，前一次部長會議在中東地區舉行，是在二○○一年於卡達首都杜哈舉行的第四次部長會議，當時啟動著名的杜哈回合（Doha Round）談判，期望可以進一步推動自由化。

然而對於擁有一六四個會員的ＷＴＯ，在需要共識決的原則，以及議題的複雜性，杜哈回合談判幾乎沒有進展。總結ＷＴＯ的總體成果，迄今只完成貿易便捷化協議，以及資訊科技協定等兩主要項目。

反觀各國紛紛由多邊轉雙邊，自由貿易協定（ＦＴＡ）的數目大幅成長，ＷＴＯ的重要性及功能大減。特別是近年來大型ＦＴＡ的形成，以及ＦＴＡ納入如環保、電子商務等新興議題下，ＦＴＡ影響並不遜於ＷＴＯ；相較於ＷＴＯ的停滯，也形成強烈的對比。

台灣在二○○二年加入ＷＴＯ，一直堅定支持ＷＴＯ，也曾在資訊科技協定的達成，扮演重要的角色。然而在ＷＴＯ功能不彰、ＦＴＡ取而代之下，台灣並無法充分利用ＷＴＯ多邊自由化的效益。

ＷＴＯ不但無法與時俱進，也不能有效約束成員遵守既有規範。例如近年來先進國家提供大量補貼，以扶植關鍵產業，許多與ＷＴＯ規範並不相符。但是ＷＴＯ對於此全球性「補貼競賽」並無法管控。

ＷＴＯ也無法扼止各國濫用反傾銷制度。另外ＷＴＯ雖曾尋求統合全球原產地規定，以避免形成貿易保護，並降低貿易成本，但也沒有進展。使得全球原產地規定不但錯綜複雜，企業很難適應，更已成為貿易保護工具。這其中以美墨加貿易協定（ＵＳＭＣＡ）為代表，在刻意設計原產地規定下，迫使企業必需在美國進行生產。

美國前總統川普對ＷＴＯ批評甚多，除了認為ＷＴＯ對美國不公平外，更不認同ＷＴＯ無力約束中國大陸違反ＷＴＯ規範行為，甚至主張美國應退出ＷＴＯ。在其總統任內美國雖未退出ＷＴＯ，但在美國杯葛ＷＴＯ爭端解決機制的上訴法庭下，ＷＴＯ無力制裁成員不公平貿易行為，以解決貿易爭端，更一步減損ＷＴＯ功能。

拜登總統任內，美國雖對ＷＴＯ沒有更強烈批判，但美國並未全力支持ＷＴＯ，也主張ＷＴＯ應進行大幅改革。另外美國也改弦易轍，追求不包括市場開放「美國版」的經貿協定。而近來ＷＴＯ雖然推動以會員自願加入的複邊協議為重點，不過在部長會議前夕，仍有部分議題陷入膠著，ＷＴＯ前景充滿變數。

特別是有機會再次入主白宮的川普，除了對中國大陸加碼懲罰性關稅外，更宣稱未來將對美國所有進口產品課徵百分之十的額外關稅，此舉幾乎等同美國退出ＷＴＯ。另外預期各國也會採取報復反制行動，以及美國加碼其他可能的貿易限制措施下，全球可能形成貿易戰；對於在一九九五年成立，即將邁入三十周年的ＷＴＯ，可能會面臨成立以來最大挑戰。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）