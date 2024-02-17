黃正忠／當文化反映ESG浪潮之後

去聽一場以氣候變遷為主題的鋼琴演奏會，有趣的是除了海報、現場布置、貴賓致詞與氣候變遷有關外，節目安排以及演奏家的曲目介紹、感言，完全與氣候變遷無關，主辦方的籌辦結果令我訝異。

許多年前與家人開車回花蓮過年，快到曾經有過採礦的山區前遠觀一片綠，當時還向家人說台灣果真進步了，開發過的地方能夠恢復綠化真令人感動。當行車靠近這些區域時，結果發現令人感動的綠竟然不可置信是漆上去的。

號稱ＥＳＧ（環境、社會、治理）基金的投資商品如雨後春筍推出，成為募資最容易的市場新寵，但許多卻只有極小比例資產是真正投資在落地永續領域的企業，導致許多先進國家針對資本市場進行加大力道的打假ＥＳＧ檢視措施。

深度到位需要曠日廢時自不在話下，表面工夫雖是輕而易舉，但終究不能真正解決不永續的問題，更何況這個問題隨時均可能顛覆我們的生存環境。人類的科技文明發展到了廿一世紀，面臨世界不可持續的挑戰已是真議題，環境汙染、自然資源耗竭與全球暖化帶來氣候變遷的衝擊，驅動系統性經濟轉型已成絕對必要。每個人都是問題的一部分，一定也必須是解方的一部分。

企業要解決永續發展的ＥＳＧ落地實踐，還可以將全體員工與主管集結在會議室進行一系列的教育訓練，學校的永續教育也可以在教室傳道授業與解惑，但社會整體呢？如何營造願意加入低碳淨零等永續轉型行動的氛圍？如何讓現代社會問題得到治本的資源？文化面ＥＳＧ的塑造與內化恐是別無抉擇的關鍵。

文化是一種結合認知、價值、信念、規範、習慣、生存條件與外在環境所產生的綜合體現，有快速強制建立的，也有緩慢自然演進的。文化是動態而非一成不變的，反映在思想、生活（食衣住行育樂）、宗教、行為、消費、科技、產品與服務、藝術創作（設計、繪畫、音樂、工藝、歌／舞／劇及影視）。透過反映當代狀態（生存條件與外在環境）的創作可以帶來省思，省思驅動改變，改變進而衍生新的文化。

早在廿年前極端氣候的趨勢就帶來了「水世界」與「ＡＩ人工智慧」等電影；盧貝松與宮崎駿因為環境生態議題創作許多發人深省的電影；社會不平等與貧富差距加速擴大反映在韓國影視「魷魚遊戲」與「寄生上流」；串流影音平台Netflix《黑鏡》（Black Mirror）爾近第六季《在海的另一邊》（Beyond the Sea）系列影片，更反映了許多數位科技背後帶來可能的危機。

不可預期卻會大肆傳染的疾病，早就出現在世界風險監控的雷達與無數恐怖電影的創作，但被視為無稽之談而忽視；許多因應環境資源與低碳挑戰而開發的永續設計，都因為市場一味追求低廉消費而未能獲得青睞；現代奴役的悲歌與社會患不均的悲劇層出不窮，還未能喚起共識後的行動。

我們不能讓文化成為煮青蛙的溫水，而是要讓文化成為找希望的溫床。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）